U celibatu provela šest godina, a onda je upoznala njega: Osjetili su posebnu vezu

Amerikanka Emily Robbie je priznala da je nakon prekida prve ozbiljne veze kada je imala samo 21 godinu postala ovisna o seksu. Tražila je utjehu u brojnim prolaznim vezama i površnim odnosima kako bi ispunila unutarnju prazninu.

No, šest godina celibata promijenilo joj je život – upravo u tom razdoblju upoznala je svog sadašnjeg supruga Tylera Stonea, tridesetogodišnjeg muškarca koji je tada, kao djevac, čekao na brak, piše Metro.

Celibat joj je promijenio život

Nakon prekida prve ozbiljne veze 2015. godine, Emily, tada 21-godišnja glumica iz Los Angelesa, pokušavala je emocionalnu prazninu popuniti kroz kratke i neobavezne odnose. U vrijeme kada je Tinder tek postao popularan, brzo se našla u začaranom krugu povremenih veza i prolaznih susreta.

"Imala sam redovite ležerne odnose i ulazila u kratke veze. Tijekom osam mjeseci bila sam s tri različita partnera. No, uvijek sam osjećala da nešto nedostaje", prisjeća se.

Njezina potraga za bliskošću redovito je završavala razočaranjem – partneri bi nestajali bez objašnjenja, a istinska povezanost nikada se nije dogodila.

"Voljela sam seks, ali sam ga koristila kao način da ispunim emocionalnu prazninu. Sve je bilo površno, iako intenzivno. Bila sam seksualno aktivna, no to me nije ispunjavalo", priznaje.

Prekretnica se dogodila kada je, tijekom posljednje takve veze, prvi put došla u doticaj s vjerom. Nakon prekida, odlučila je produbiti svoj odnos s Bogom i okrenuti se drugačijem životnom putu – uključujući odluku da živi u celibatu.

"Kada sam se odlučila na celibat, počela sam potpuno drukčije gledati na seks i odnose", kaže Emily.

Tijekom celibata upoznala srodnu dušu

Ta unutarnja promjena dovela je do toga da s vremenom razvije zdraviji odnos prema sebi i vlastitim vrijednostima, a upravo zahvaljujući tom novom načinu razmišljanja, četiri godine kasnije, u rujnu 2020., upoznala je Tylera, koji je odlučio pričekati s intimnošću do braka.

Par je odmah osjetio posebnu povezanost, ali nisu odmah imali intimne odnose. "Znaš jesi li seksualno kompatibilan s nekim. Ne moraš imati intimne odnose s tom osobom da bi to znao. Postoji privlačnost i želja", objašnjava Emily koja je Tyleru, koji je odrastao u kršćanskoj obitelji, rekla da ne želi imati odnose prije braka, a on joj je, na njezino iznenađenje, priznao da je isto tako odlučio.

Nakon godine i pol zajedničkog života uselili su se zajedno, a zatim su se vjenčali u siječnju 2023. Par je ostvario duboku povezanost, a iako im je ponekad bilo teško održavati celibat, odlučili su čekati.

Danas Emily vjeruje da seksualni odnos duboko povezuje dvoje ljudi i stvara snažnu emocionalnu bliskost. Dvije godine nakon vjenčanja, kaže da su suprug i ona sretniji nego ikad. "Da smo imali intimne odnose prije braka, osjećala bih da nešto nije u redu", kaže.

Emily je svoju priču podijelila na TikToku, no naišla je i na kritike – neki su je osuđivali zbog prošlih seksualnih iskustava prije nego što je odlučila živjeti u celibatu. Ipak, ona naglašava da celibat nije rezerviran samo za vjernike, već može biti svjestan izbor za svakoga tko želi dublju povezanost.

"Vjerujem da mnogi prerano ulaze u seksualne odnose jer čeznu za ljubavlju. No kad odlučiš pričekati, odnos postaje iskreniji i temeljen na stvarnoj bliskosti", poručuje.

Njezin suprug Tyler dodaje da je i sam imao priliku za seks prije braka, ali je svjesno odlučio pričekati: "Htio sam biti siguran da sam u zdravom, stabilnom odnosu. Nisam želio dijeliti tu intimu s bilo kim osim sa svojom budućom suprugom. Emily je odlučila ponovno čekati."

Iako to za Emily nije bilo lako, Tyler vjeruje da ih je ta zajednička odluka dodatno zbližila: "Seks je važan dio veze, ali nije glavni razlog zbog kojeg sam s njom."

