Vilma je 'trofejna supruga': 'Prioritet mog milijunaša je posao, ali meni ne smeta'

Samoprozvana "razmažena trofejna supruga s punim radnim vremenom u pripremi" Vilma Larsson (26) s Cipra otkrila je neke istine o izlascima s milijunašem, uključujući i to da mu ona nije glavni prioritet, piše The Sun.

Sa samo 16 godina, Vilma je, kaže, znala da će jednog dana postati trofejna supruga, a sada, deset godina kasnije, "zaručena je za milijunaša" nakon što je odabrala "štrebera".

Ona ne mora brinuti o plaćanju računa, jer njen zaručnik milijunaš sve pokriva. Vilma, koja živi u svojoj "eri princeze", nedavno je na TikToku otkrila kako joj život zapravo izgleda sada kada "izlazi s bogatim muškarcem".

Vilma je priznala da se isprva mučila s prihvaćanjem da će njezin partner imati druge prioritete osim nje.

Ljudi je osuđuju zbog veze s milijunašem

"Njegov fokus uvijek će biti njegov posao, a to je zarađivanje novca. Ali to mu ujedno omogućuje da me razmazi na načine koji ne bi bili mogući da sam mu ja glavni fokus", podijelila je brutalnu istinu u iskrenom videu.

Vilma je, također, otkrila da njena veza s milijunašem dolazi s puno osuđivanja.

"Imat će mišljenja koja ne bi trebali imati, ali sam također naučila da zapravo nije važno što radite u životu. Ako ste zadovoljni nečim, ljudi će i dalje pronaći načine da vas ponize", rekla je.

Kada je riječ o njenim vlastitim ciljevima i postignućima, Vilma je rekla da bogati muškarci obično traže nekoga sa "ženskom energijom".

'Bit ćeš zamjenjiva ako mu ne doneseš nikakvu vrijednost'

"Žele nekoga tko je ženstven uz sebe - ne konkurenta. To ne znači da ne možete imati vlastite snove ili ciljeve. Ali to znači da on jednostavno toliko naporno radi da vi ne morate - i to je cijela poanta", istaknula je.

Vilma je otkrila da trofejne supruge mogu u tren oka izgubiti pristup raskošnom načinu života.

"Bit ćeš zamjenjiva ako mu ne doneseš nikakvu vrijednost - i ne mislim na kuhanje ili čišćenje. Samo tvoj izgled ga neće zadržati. Uvijek može pronaći drugu lijepu djevojku. Ono što će te zaista učiniti nezamjenjivom je tvoja energija, tvoj mir, tvoja podrška i tvoja odanost", objasnila je.

"Biti u vezi s bogatim muškarcem nije samo stvar novca, radi se o razumijevanju dinamike. Vjeruj mi: ovakav način života se itekako isplati", dodala je Vilma.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'