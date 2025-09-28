Napustila posao iz snova kako bi pomogla ženama: 'Znam kakav je život s tim mučnim problemom'

Istraživanja potvrđuju da žene imaju dvostruko veću vjerojatnost da će patiti od zatvora u usporedbi s muškarcima, kako navodi studija objavljena u časopisu BMC Gastroenterology 2021. godine.

Prema podacima Imperial College Healthcare NHS Trusta, otprilike jedna od sedam odraslih osoba u Velikoj Britaniji u bilo kojem trenutku ima problema sa zatvorom, piše Daily Mail.

Dala otkaz zbog problema s probavom

Joely Walker je u lipnju napustila poziciju urednice u jednom časopisu, a od tada joj jutra započinju razmišljanjem o probavi. No, ne zbog osobnih tegoba, već zato što je posljednjih 18 mjeseci posvetila podizanju svijesti o važnosti zdrave i redovite probave, s posebnim fokusom na žensko zdravlje. Njezin cilj je razbiti stigmu oko teme pražnjenja crijeva te ženama pružiti informacije za održavanje redovite i zdrave probave.

"Za mene je ova priča osobna. Zatvor i ja se poznajemo dugo, još od studentskih dana. Naša veza je turbulentna, s povremenim prekidima. Imala sam 'sušna' razdoblja koja su trajala i po dva tjedna, a situacija je postala dovoljno ozbiljna da sam morala obaviti pretrage stolice. Vrlo ljubazna i profesionalna liječnica morala mi je, da se izrazim bez uljepšavanja, napraviti rektalni pregled kako bi utvrdila o čemu se radi. Dijagnoza? Unutarnji hemeroidi – pogoršani naporom istiskivanja tvrde i neredovite stolice. Dakle, da – iz prve ruke znam koliko je glamura lišena stvarnost života s kroničnim zatvorom", započela je Walker.

"Kada sam ljudima rekla da pokrećem posao vezan uz probavu, prvo su bili šokirani, a zatim zaintrigirani. Reakcije su bile: 'To mi treba. To treba mojoj sestri. To očajnički treba teti moje susjede.' Bio je to priličan zaokret u karijeri. Prije ovoga, provela sam 13 godina u novinarstvu specijaliziranom za ljepotu. Imala sam nevjerojatnu sreću intervjuirati ikone od Helen Mirren do Cate Blanchett, putovati svijetom s brendovima poput Diora i Chanela, voditi podcast s legendama industrije ljepote i provoditi nebrojene tjedne mode iza kulisa revija od Versacea do Burberryja. Bio je to posao koji sam obožavala, tim koji sam voljela i karijera koja se činila sigurnom", dodala je.

Prije godinu i pol, tijekom rođendanskog ručka jedne zajedničke prijateljice, Joely Walker sjedila je pored Holly, svoje bliske prijateljice s kojom je vezana gotovo dva desetljeća. Tijekom razgovora ispričala joj je o svojim dugogodišnjim problemima sa zatvorom – tegobom koja je Holly pratila još od 18. godine života. Unatoč uspješnoj karijeri, koja ju je dovela do položaja komercijalne direktorice u industriji ljepote, Holly je kronično patila od neredovitog pražnjenja crijeva, obavljajući veliku nuždu tek jednom tjedno. Taj problem, kako ga sama opisuje, bio je izuzetno mučan i iscrpljujući. Zajedno su tada odlučile započeti dublje istraživanje i osvještavanje teme probave, što je u konačnici postalo i temelj Joelyne nove misije.

Razlozi zašto žene pate od zatvora

Razlozi zbog kojih žene često pate od zatvora su složeni te predstavljaju kombinaciju bioloških faktora, načina života i društvenih stigmi. Stručnjaci ističu nekoliko ključnih elemenata koji utječu na probavu.

Hormoni igraju značajnu ulogu u regulaciji pokretljivosti crijeva. Nutricionistica Laura Jennings objašnjava da estrogen i progesteron snažno utječu na rad probavnog sustava. Povišena razina progesterona, osobito sredinom menstrualnog ciklusa ili tijekom trudnoće, usporava crijevne pokrete. To je razlog zbog kojeg se mnoge žene u tim fazama osjećaju napuhnuto i pate od zatvora. Slične promjene događaju se i tijekom menopauze, kada hormonske fluktuacije dodatno mogu usporiti probavu.

Prehrana je presudna

Stres je još jedan ključni faktor. Dr. Sigi Joseph, liječnica opće prakse, ističe da postoji stalna dvosmjerna povezanost između mozga i crijeva putem složenih neuroloških i hormonskih mehanizama, koja značajno utječe na regulaciju probavnih funkcija. Povišene razine hormona stresa, koje su česte kod žena koje balansiraju između zahtjeva posla i obiteljskih obveza, mogu poremetiti normalan rad crijeva. Takvi poremećaji mogu dovesti do neregularnih navika pražnjenja, bilo u obliku učestalosti ili rijetkosti.

Prehrana je također presudna za zdravu probavu. Jennings pojašnjava važnost vlakana, no naglašava da nije svaki tip vlakana isti. Prebiotička vlakna, koja se nalaze u namirnicama poput luka, češnjaka, banana i zobi, hrane korisne bakterije u crijevima. S druge strane, probiotici, prisutni u živom jogurtu, kiselom kupusu i kimchiju, unose zdrave mikroorganizme koji podupiru probavne procese. Kombinacija prebiotika i probiotika pomaže održavanju redovitosti i uravnoteženosti probavnog sustava.

Jennings savjetuje izbjegavanje procesirane hrane gdje god je to moguće te unos mješavine topivih i netopivih vlakana iz cjelovitih namirnica (voće, povrće, mahunarke, cjelovite žitarice), uz uključivanje fermentirane hrane nekoliko puta tjedno.

Foto: Freepik

Zadržavanje stolice

"Kod žena postoji duboko ukorijenjena kulturološka stigma vezana uz obavljanje velike nužde, zbog čega često izbjegavaju korištenje javnih toaleta. Takvo zadržavanje stolice može 'istrenirati' crijeva da postanu manje osjetljiva na signale za pražnjenje, što dugoročno pogoršava zatvor i povećava rizik od komplikacija poput hemoroida", objašnjava dr. Joseph.

Bivša urednica Joely Walker svjesna je kako njezina crijeva najbolje funkcioniraju kada se pridržava zdravih navika – redovite tjelovježbe, raznolike prehrane, upravljanja stresom i održavanja hormonske ravnoteže. "Više vlakana, uz obilje tekućine jer bez dovoljno vode vlakna ne mogu odraditi svoj posao i sve funkcionira puno glađe", kaže.

Njezina prijateljica Holly pronašla je svakodnevno olakšanje u uzimanju kombinacije potpuno prirodnih dodataka prehrani. Međutim, to je značilo trideset tableta dnevno i trošenje stotina eura mjesečno – rješenje koje je bilo skupo, nepraktično i dugoročno neodrživo.

Walker priznaje da je i sama tražila alternativu koja bi joj pomogla u danima kada ne može živjeti onoliko zdravo koliko bi željela. "Trenutačno radim po 14 sati dnevno, spavam pet do šest sati noću, razina kortizola mi je u nebesima, a stražnjica zalijepljena za stolicu, a ne za spravu za veslanje", opisuje svoju svakodnevicu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji, pazite! Djeca ne stradavaju kao pješaci, nego u vašim automobilima