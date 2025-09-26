Mislite da se hranite zdravo? Ovih šest namirnica potajno sabotira dugovječnost

Mnogi vjeruju da određene namirnice čine njihovu prehranu zdravijom, no stvarnost je često drugačija. Neki od tih "zdravih" izbora zapravo djeluju protiv dugovječnosti umjesto da je podržavaju.

Iako nitko ne može u potpunosti kontrolirati koliko će dugo živjeti, ono što jedete igra iznimno značajnu ulogu. Prema istraživanju iz 2023. objavljenom u časopisu Nature, pridržavanje zdrave prehrane može vam produžiti život za čitavo desetljeće.

"Prehrana je jedan od najvećih faktora koji doprinose vašoj dugovječnosti", izjavila je za HuffPost dr. Pooja Gidwani, liječnica interne medicine i stručnjakinja za dugovječnost. Vjerojatno već znate osnove: prehrana bogata cjelovitim namirnicama, a siromašna procesiranom hranom i gaziranim pićima, ključ je uspjeha.

No, put do dugovječnosti nije uvijek tako jednostavan. Stručnjaci ističu da postoje namirnice i pića koje mnogi smatraju zdravima, a koje zapravo potkopavaju vaše zdravlje. Nastavite čitati kako biste otkrili koji su to prikriveni saboteri dugovječnosti.

Procesuirane biljne zamjene za meso

Sigurno ste čuli da prehrana temeljena na biljkama može dodati godine vašem životu, i to je istina. Znanstvena istraživanja potvrđuju da je prehrana koja se uglavnom sastoji od voća, povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica povezana s boljim zdravljem i nižom stopom smrtnosti. Međutim, Maria Kupreeva, registrirana dijetetičarka, upozorava da pretjerano oslanjanje na ultra-procesuirane zamjene za meso može imati suprotan učinak.

"Alternativni mesni proizvodi mogu biti korisni za ljude koji izbjegavaju meso iz etičkih ili drugih razloga. Oni osiguravaju proteine i neke hranjive tvari. Ipak, mnogi od tih proizvoda sadrže visoke razine natrija i puno nepotrebnih punila", objašnjava Kupreeva. Hrana bogata natrijem povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti i drugih stanja opasnih po život.

Kada je god moguće, Kupreeva preporučuje da se okrenete cjelovitim biljnim izvorima proteina poput graha, leće, slanutka i tofua. Ako ipak kupujete gotove zamjene, njezin je savjet da pažljivo pročitate popis sastojaka (kraći popis s cjelovitim namirnicama je bolji) i nutritivnu tablicu, pazeći da udio natrija nije previsok. Prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dnevni unos soli ne bi trebao prelaziti 5-6 grama, što odgovara otprilike 2.300 miligrama natrija.

Instant zobene pahuljice

Teško je zamisliti doručak koji zvuči zdravije od zobene kaše.

"Zob je odlična jer je bogata vlaknima i B vitaminima", kaže Kupreeva. Prema studiji iz 2022. objavljenoj u časopisu Nutrients, redovita konzumacija zobi pomaže u smanjenju upalnih procesa u tijelu – što je definitivno pobjeda na putu do dugovječnosti.

Problem nastaje kada se zbog užurbanih jutara okrećemo instant zobenim kašama. One su gotove za minutu i dolaze s primamljivim okusima poput javorovog sirupa ili breskve. Nažalost, Kupreeva ističe da su takve verzije često prepune dodanog šećera, a dodani šećer skraćuje, a ne produljuje život.

Prekomjerna konzumacija šećera opasna je iz više razloga. Dr. Gidwani objašnjava da slatka hrana uzrokuje nagle skokove šećera u krvi. Znanstvene studije pokazuju da redovite i velike oscilacije šećera u krvi smanjuju životni vijek jer povećavaju rizik od pretilosti, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Kako bi vaša zobena kaša ostala zdrava, koristite obične (krupne ili sitne) zobene pahuljice i zasladite ih bobičastim voćem, koje je prirodno slatko i dokazano podržava dugovječnost.

Voćni sokovi

Imaju "voće" u imenu, pa moraju biti zdravi, zar ne? Dr. Darshan Shah, certificirani kirurg i osnivač klinike za dugovječnost, tvrdi da voćni sokovi ne zaslužuju svoju zdravu reputaciju.

Foto: Pexels

"Voćni sokovi su puni šećera i siromašni vlaknima", kaže on. S time se slaže i Kupreeva, objašnjavajući da sokovi ne sadrže vlakna i druge hranjive tvari koje se nalaze u cijelom voću.

Umjesto da pijete sok, Kupreeva preporučuje da pojedete cijeli plod voća ili popijete smoothie, koji zadržava sva vlakna i nutrijente, a često ne sadrži dodani šećer prisutan u kupovnim sokovima.

Kupovne acai zdjele

Šarene acai zdjele ukrašene voćem izgledaju kao savršen zdravi obrok, ali prema dr. Gidwani, često su prepune dodanog šećera i umjetnih sastojaka. Ona objašnjava da postoji velika nutritivna razlika između acai zdjele napravljene od bobičastog voća i meda i one čija je baza voćni sok, koji je, kao što smo već spomenuli, često krcat šećerom.

Ako kupujete gotove acai zdjele u zamrznutom obliku, dr. Gidwani savjetuje da obavezno provjerite popis sastojaka i nutritivnu tablicu. Iako će sadržavati šećer iz voća, što je u redu, izbjegavajte proizvode s visokim udjelom dodanog šećera.

Proteinski praškovi i pločice

Čini se da nijedan nutrijent ne dobiva više pažnje od proteina. Iako je važan, većina ljudi unosi ga dovoljno. Ne samo da vam proteinski praškovi i pločice vjerojatno nisu potrebni, već stručnjaci tvrde da većina njih ne čini ništa za vašu dugovječnost. "Proteinski praškovi, iako praktični, ne pružaju iste dobrobiti kao cjeloviti izvori proteina", kaže dr. Shah.

Dr. Gidwani dodaje da proteinske pločice mogu biti korisne kada ste u pokretu, ali ističe da su mnoge od njih napravljene s dodanim šećerom i aditivima koji štete zdravlju.

Prednost konzumacije cjelovitih izvora proteina poput jaja, edamame mahuna, slanutka ili tofua jest u tome što te namirnice, osim proteina, sadrže i brojne druge važne nutrijente. S druge strane, proteinski prah nudi samo taj jedan, izolirani nutrijent.

Omlet od bjelanjaka

Kada na jelovniku vidite omlet od bjelanjaka, može zvučati kao zdravija opcija od kajgane. Nemojte da vas to zavara: nije.

"Bjelanjci su precijenjeni. Iako sadrže proteine, žumanjak je taj koji je prepun ključnih hranjivih tvari", objašnjava dr. Gidwani.

To uključuje kolin (važan za zdravlje mozga), vitamin D (podržava imunitet i zdravlje kostiju), lutein (čuva zdravlje očiju) i omega-3 masne kiseline (dobre za srce i mozak).

Pouka priče? Jedite cijelo jaje, osim ako vam liječnik nije izričito savjetovao drugačije.

Kada je riječ o prehrani za dugovječnost, držite se osnova koje već poznajete: jedite prvenstveno cjelovitu hranu i smanjite unos ultra-procesuiranih proizvoda. Ako ste u nedoumici, brzo pročitajte popis sastojaka i nutritivnu tablicu, obraćajući posebnu pozornost na dodani šećer i natrij. Uostalom, te su informacije tu upravo zato da vam pomognu donijeti najbolju odluku za svoje zdravlje.

