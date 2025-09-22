Stručnjakinje odabrale najbolju varijantu maslaca: 'Odlično se slaže gotovo sa svime'

Maslaci od orašastih plodova poput kikirikija, badema i indijskog oraščića – kao i manje uobičajene opcije poput maslaca od suncokretovih sjemenki i tahinija – osnovne su namirnice u smočnicama diljem zemlje. Brzo se mogu pretvoriti u zasitan sendvič (posebno uz džem ili banane), poslužiti kao baza za aromatičan umak ili pružiti zdravu dozu hranjivih tvari u kolačima i smoothiejima. No, osim što su ukusni sastojak u slatkim i slanim receptima, maslaci od orašastih plodova (i sjemenki) prepuni su hranjivih tvari koje pogoduju zdravlju.

"Svaki orašasti plod i svaka sjemenka imaju svoj jedinstven sastav nutrijenata i zadvstvene prednosti, pa preporučujem da isprobate različite vrste kako biste obogatili obroke i užine i u okusu i u nutritivnoj vrijednosti", kaže Maxine Yeung, magistrica znanosti, registrirana dijetetičarka.

Ipak, gotovo svi maslaci od orašastih plodova i sjemenki (u svom prirodnom, neprerađenom obliku) mogu se smatrati zdravim izborom. No, postavlja se pitanje: koju vrstu najčešće biraju registrirane dijetetičarke? Razgovarali smo s tri dijetetičarke kako bismo saznali njihov omiljeni maslac – i iznenađujuće, sve su navele isti.

Na što obratiti pažnju kod odabira maslaca od orašastih plodova

Najbolji način da procijenite koliko je neki maslac zdrav? Provjerite popis sastojaka.

''Kad birate zdrav maslac od orašastih plodova, idealno je da sadrži samo jedan sastojak... orašaste plodove! To kažem jer neki maslaci sadrže dodatna punila ili ulja. To produžuje rok trajanja, ali može dovesti do veće kalorijske vrijednosti i manje nutritivne kvalitete", objašnjava Courtney Pelitera, magistrica znanosti, registrirana dijetetičarka iz Top Nutrition Coachinga.

Osim toga, mnogi aditivi i konzervanski - koje lako prepoznate kao sastojke koje ne znate izgovoriti - nemaju dovoljno dugoročnih istraživanja o učincima na zdravlje.

"Nakon toga, preporučujem da pogledate količine soli i šećera na deklaraciji. To su sastojci koje često unosimo previše kroz dan, pa ako možete, birajte varijante s malo soli i dodanog šećera - kako biste smanjili rizik od povišenog krvnog tlaka, srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2", dodaje Lindsey Joe, registrirana dijetetičarka i stručnjakinja za wellness zaposlenika, te kreatorica metode The Meal Planning.

Foto: Shutterstock

Dodani rafinirani šećeri poznati su poticatelji upala u tijelu, a prekomjeran unos soli s vremenom može povisiti krvni tlak – što je rizičan faktor za srčane bolesti, piše Real Simple.

Također, mnogi maslaci sadrže dodana ulja poput palminog i kokosovog. Ta ulja sadrže više zasićenih masnoća koje, iako su predmet rasprava, mogu dugoročno povisiti razinu kolesterola ako se konzumiraju u velikim količinama.

Birajte maslace s minimalno sastojaka – idealno samo jedan. "Ako i birate proizvod s više sastojaka, pazite da sadrži malo dodanog šećera i zasićenih masti'',, dodaje Pelitera. Idealno je da proizvod sadrži 0 g dodanog šećera, manje od 200 mg natrija i manje od 4 g zasićenih masnoća po porciji.

Najzdraviji maslac od orašastih plodova

Koji je, dakle, omiljeniji maslac ove tri dijetetičarke? Ispada da je to klasični kikiriki maslac!

"Po mom mišljenju, ništa ne nadmašuje klasični kikiriki maslac. I sladak je i slan, a odlično se slaže s gotovo svime – od voća do zobenih pahuljica, celera, pa čak i tosta s avokadom", kaže Yeung.

Foto: Shutterstock

"Obožavam dobar, stari kikiriki maslac! To je najpristupačniji i najdostupniji maslac. Dvije žlice jednostavnog kikiriki maslaca sadrže osam grama proteina, malo zasićenih masti (1-2 grama), a čak sadrže i nešto vlakana. Osim toga, prirodno sadrži mononezasićene i polinezasićene masti koje pomažu u snižavanju kolesterola", slaže se Pelitera.

"Jeste li znali da kikiriki ima više proteina nego bilo koji drugi orašasti plod (8 g po porciji)?" dodaje Joe.

"Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija kikirikija može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2 – posebno kod žena", dodaje Yeung. "Kikiriki maslac također je bogat antioksidansima, osobito vitaminom E, koji štiti stanice od oštećenja i podržava imunološki sustav."

Srećom, kikiriki maslac je široko dostupan i lako je pronaći varijante s minimalnim sastojcima – bez dodanog šećera, soli ili drugih dodataka – i to po pristupačnoj cijeni, što nije slučaj sa svim vrstama maslaca.

Kako ove dijetetičarke uživaju u kikiriki maslacu kod kuće

Dijetetičarke su također podijelile nekoliko ideja kako uklopiti kikiriki maslac u svakodnevicu na zdrav način.

"Kikiriki maslac je pristupačan, svestran i lako poboljšava svaki obrok ili užinu – bilo da ga mažemo na tost za doručak, koristimo kao ‘umak’ za jabuke ili celer, ili dodajemo u umak za stir-fry", kaže Joe.

Tost, sendviči, pečeni kolači, smoothieji, zobene pahuljice i recepti s rezancima također su bili spomenuti kao odlični načini za konzumaciju.

Međutim, ključ je umjerenost - čak i s kikiriki maslacem.

"Kod svih maslaca od orašastih plodova važno je paziti na količinu jer nisu niskokalorična hrana. Preporučena porcija je dvije žlice, a lako je pretjerati – bilo u sendviču ili kad ga jedete žlicom", savjetuje Pelitera.

"Zbog visokog udjela masti i kalorijske gustoće, kalorije se lako nagomilaju", slaže se Yeung.

