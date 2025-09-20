Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira
Ovo jelo spaja zemljane note povrća s intenzitetom plavog sira
Kremasti rižoto pripremljen od aromatične cikle koja mu daje duboku, zemljanu slatkoću i predivnu boju, savršeno se slaže s bogatom i pikantnom kremom od Bovi blue sira. Rižoto se pažljivo kuha dok riža ne upije sve arome cikle, a završni dodir s kremom od plavog sira donosi blagu slanost i sofisticirani kontrast okusa.
Ovo jelo spaja zemljane note povrća s intenzitetom plavog sira, stvarajući elegantan i nezaboravan gastronomski doživljaj.
Recept za rižoto od cikle sa kremom od Bovi blue sira
Sastojci:
- Bovie blue sir 2 trokuta
- Vrhnje za kuhanje 2 dcl
- Mlijeko 0,5 dcl
- Arborio riža 150 g
- Ljutika 1 kom
- Cikla 200 g
- Aceto balsamico 0,1 dcl
- Sok od cikle 1 dcl
- Maslac 50 g
Krema od cikle
Priprema:
- Ciklu skuhamo, ogulimo dok je još vruća, narežemo na kockice i stavimo u blender.
- Cikli dodamo sok od cikle i aceto, začinimo po želji i sve dobro izblendamo.
Krema od Bovi blue sira
Priprema:
- U hladan lončić stavimo vrhnje za kuhanje, mlijeko i natrgamo Bovie blue sir.
- Na laganoj vatri uz konstantno miješanje pustimo da se sir rastopi, a zatim štapnim mikserom sve izblendamo.
Rižoto
Priprema:
- Na vruću tavu stavimo sitno nasjeckanu ljutiku, nakon toga dodamo rižu i kratko tostiramo.
- Zatim rižu podlijemo vinom i pustimo da ispari, da nam nebi ostala kiselina. Kad nam je vino isparilo malo po malo dodajemo temeljac ili vodu te konstantno miješamo. Nakon cca 15 minuta miješanja i podlijevanja dodamo kremu i 2/3 kockica od cikle i kuhamo još nekih 4-5 minuta.
- Kad nam je riža al dente, gasimo vatru, dodajemo maslac, malo maslinovog ulja, mantekiramo (jako miješanje da rižoto bude kremast) i pustimo da odmori minute dvije.
Rižoto serviramo na plitki tanjur, stavimo par žlica kreme od Bovi blue sira, dodamo ostatak kockica od cikle i natrgamo male komadiće Bovi blue-a. Ako imate svježi bosiljak, možete staviti par listića, ako ne, nikom ništa.
