Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira

Kremasti rižoto pripremljen od aromatične cikle koja mu daje duboku, zemljanu slatkoću i predivnu boju, savršeno se slaže s bogatom i pikantnom kremom od Bovi blue sira. Rižoto se pažljivo kuha dok riža ne upije sve arome cikle, a završni dodir s kremom od plavog sira donosi blagu slanost i sofisticirani kontrast okusa.

Ovo jelo spaja zemljane note povrća s intenzitetom plavog sira, stvarajući elegantan i nezaboravan gastronomski doživljaj.

Recept za rižoto od cikle sa kremom od Bovi blue sira

Sastojci:

Bovie blue sir 2 trokuta

Vrhnje za kuhanje 2 dcl

Mlijeko 0,5 dcl

Arborio riža 150 g

Ljutika 1 kom

Cikla 200 g

Aceto balsamico 0,1 dcl

Sok od cikle 1 dcl

Maslac 50 g

Krema od cikle

Priprema:

Ciklu skuhamo, ogulimo dok je još vruća, narežemo na kockice i stavimo u blender. Cikli dodamo sok od cikle i aceto, začinimo po želji i sve dobro izblendamo.

Krema od Bovi blue sira

Priprema:

U hladan lončić stavimo vrhnje za kuhanje, mlijeko i natrgamo Bovie blue sir. Na laganoj vatri uz konstantno miješanje pustimo da se sir rastopi, a zatim štapnim mikserom sve izblendamo.

Rižoto

Priprema:

Na vruću tavu stavimo sitno nasjeckanu ljutiku, nakon toga dodamo rižu i kratko tostiramo. Zatim rižu podlijemo vinom i pustimo da ispari, da nam nebi ostala kiselina. Kad nam je vino isparilo malo po malo dodajemo temeljac ili vodu te konstantno miješamo. Nakon cca 15 minuta miješanja i podlijevanja dodamo kremu i 2/3 kockica od cikle i kuhamo još nekih 4-5 minuta. Kad nam je riža al dente, gasimo vatru, dodajemo maslac, malo maslinovog ulja, mantekiramo (jako miješanje da rižoto bude kremast) i pustimo da odmori minute dvije.

Rižoto serviramo na plitki tanjur, stavimo par žlica kreme od Bovi blue sira, dodamo ostatak kockica od cikle i natrgamo male komadiće Bovi blue-a. Ako imate svježi bosiljak, možete staviti par listića, ako ne, nikom ništa.

