Želite pripremiti jelo, a meso vam je ostalo u zamrzivaču? Uz ovu taktiku ćete ga brzo odmrznuti

Većina ljudi zna da je najbolje meso izvaditi iz zamrzivača nekoliko sati ili čak dan prije kuhanja i ostaviti ga da se odmrzne u hladnjaku. Postoji i opcija stavljanja mesa u zdjelu s vodom ili korištenje mikrovalne pećnice s opcijom odmrzavanja.

Međutim, ako želite brz i jednostavan način odmrzavanja mesa, a da ne trošite dodatnu energiju, jedna TikTokerica je otkrila svoj trik, piše Express.

Trik za odmrzavanje mesa

Kuharica je u jednom videu koristila smrznuto mljeveno meso za pripremu rolade od mljevenog mesa i krumpira. Ono što je privuklo pažnju gledatelja nije bio samo recept, već način na koji je odmrznula meso.

Na početku videa, žena pokazuje smrznuto mljeveno meso u plastičnoj vrećici. Zatim uzima dva velika lonca, prvi okreće naopako i stavlja ga na kuhinjski pult, a na njega stavlja vrećicu sa smrznutim mesom. Na to stavlja drugi lonac, okrenut prema dolje, čime stvara "toranj" od lonaca. Dok je pripremala obrok, meso se postupno odmrzavalo. Kada se potpuno odmrznulo, izvadila je meso iz vrećice i stavila u tavu za prženje.

Metali učinkovito prenose toplinu pa korištenje lonaca s metalnim dnom omogućuje brže odmrzavanje mesa. Lonac brzo preuzima toplinu iz okoline i prenosi je na meso, čime se proces značajno ubrzava. Ako u gornji lonac stavite toplu ili vruću vodu, odmrzavanje možete još više ubrzati.

Vrijeme odmrzavanja ovisi o debljini i vrsti mesa, ali ovaj trik može značajno smanjiti vrijeme odmrzavanja u usporedbi s ostalim metodama, poput odmrzavanja na zraku.

Mnogi pratitelji su se iznenadili njezinim trikom pa je tako jedna korisnica TikToka napisala: "Imala sam užasan dan, ali sada znam kako odmrznuti meso... Hvala!" Druga je dodala: "Oh, moj Bože! Upravo sam izvadila mljeveno meso! Moram odmah isprobati ovaj trik!"

Savjeti za sigurno odmrzavanje hrane

Prema preporukama Agencije za sigurnost hrane, najbolji način za odmrzavanje mesa je da se stavi u hladnjak dok se ne odmrzne. Time se sprječava da meso postane previše toplo, čime se smanjuje rizik od bakterijske kontaminacije.

Također, važno je koristiti meso unutar 24 sata nakon što je potpuno odmrznuto jer se može pokvariti na isti način kao i svježe meso.

Prilikom odmrzavanja, važno je provjeriti je li meso potpuno odmrznuto, osobito u središnjem dijelu, koji je obično najdeblji. Djelomično odmrznuto meso može se nepravilno kuhati, čime postoji rizik da preostale bakterije prežive proces kuhanja.

