Obožavate kiseli kupus? Pripremite ga na ovaj način i bit će ukusniji nego inače

Kiseli kupus nezaobilazna je namirnica tijekom zimskih mjeseci i temelj mnogih tradicionalnih jela, poput sarme. Iako svaka obitelj ima svoj provjereni recept koji se prenosi generacijama, metoda koja dolazi iz Bugarske nudi iznenađujući preokret koji rezultira bogatijim i aromatičnijim okusom.

Tajna se ne krije samo u omjeru soli i vode, već u neočekivanim, ali ključnim dodacima koji ovo jelo podižu na potpuno novu razinu, piše My Cook.

Foto: Shutterstock

Tajna je u voću i cijelim glavicama

Ključna razlika bugarskog pristupa kiseljenju kupusa leži u dvije stvari: načinu pripreme glavica i dodacima koji se stavljaju u bačvu. Dok se kod nas kupus najčešće riba, Bugari ga tradicionalno kisele u cijelim glavicama. Ovaj pristup ne samo da čuva čvrstoću i teksturu listova, čineći ih savršenima za pripremu sarme, već omogućuje i postupno prožimanje aroma tijekom procesa fermentacije.

No, prava magija događa se dodavanjem sastojaka koji su u našim krajevima rijetkost u bačvi s kupusom. Glavna zvijezda bugarskog recepta je dunja, voće koje se smatra "tajnim sastojkom". Njezina intenzivna aroma i suptilna slatkoća prožimaju kupus, dajući mu manje oštar okus i predivnu, blago žutu boju. Uz dunju, često se dodaju i jabuke. One ne samo da doprinose blagoj voćnoj noti, već svojim prirodnim šećerima pomažu u pokretanju i ubrzavanju procesa fermentacije. Ponekad se na dno bačve stavlja i šaka ječma kako bi se fermentacija dodatno intenzivirala. Ovisno o receptu, u bačvu se mogu dodati i luk, mrkva ili hren za dodatnu kompleksnost okusa, a nekoliko glavica crvenog kupusa osigurat će prekrasnu, šarenu boju salamure i samih listova.

Foto: Shutterstock

Recept za aromatični kiseli kupus

Ovaj recept zahtijeva malo više pažnje, ali rezultat je kiseli kupus izvanrednog okusa koji će oduševiti sve ljubitelje ove zimske delicije.

Sastojci:

10 kg čvrstih glavica bijelog kupusa (srednje veličine)

1-2 glavice crvenog kupusa (po želji, za boju)

2 dunje

2 jabuke

1 glavica luka (po želji)

50 g ječma u zrnu (po želji)

Voda (dovoljno da prekrije kupus)

Krupna kuhinjska sol (omjer: 30 g soli na 1 litru vode)

Priprema:

Najprije pripremite kupus tako da uklonite vanjske, oštećene listove. Na dnu svake glavice, kod korijena, zarežite dublji križ (dubine 2-5 cm) kako bi salamura lakše prodrla u unutrašnjost. Na dno čiste bačve možete staviti šaku ječma, a zatim pažljivo slažite glavice kupusa s rezom okrenutim prema gore. Između glavica rasporedite narezane kriške dunje, jabuke i luka. Za pripremu salamure, otopite sol u kipućoj vodi. Ako je tekućina mutna, procijedite je kroz gazu. Pustite da se salamura u potpunosti ohladi prije nego što njome prelijete kupus. Važno je da sve glavice budu potpuno potopljene. Na vrh postavite drveni križ ili krug i pritisnite ga teškim, čistim kamenom ili bocom napunjenom vodom. Bačvu pokrijte i smjestite na prohladno mjesto s temperaturom od oko 10-12 stupnjeva Celzija. Tijekom fermentacije, koja traje nekoliko tjedana, važno je redovito "pretakati" kupus – izvaditi dio salamure i vratiti je natrag kako bi se tekućina izmiješala i spriječilo kvarenje. Pjenu koja se može pojaviti na površini redovito uklanjajte. Kada je kupus ukiseljen, čuvajte ga na hladnom mjestu (0-4 stupnjeva Celzija).

