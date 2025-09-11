Hrvati otkrili što prvo stavljaju u zdjelu, mlijeko ili pahuljice: Buknula žustra rasprava

Ne postoji univerzalan odgovor na pitanje što ide prvo u zdjelicu, pahuljice ili mlijeko, jer je to osobni odabir i ovisi o nečijim preferencijama.

Neki ljudi preferiraju staviti prvo pahuljice kako bi sačuvali njihovu hrskavost, dok drugi više vole prvo staviti mlijeko jer im to omogućuje da kontroliraju količinu pahuljica koje dodaju u svoj obrok.

Slučajni prolaznici otkrili su na TikToku RTL-ovog portala Net.hr u rubrici "Vox populi" stavljaju li kad jedu prvo pahuljice u zdjelu ili prvo mlijeko.

"Prvo mlijeko", kazao je jedan mladić.

"Prvo pahuljice", rekla je jedna prolaznica, a drugi prolaznik se složio s njom.

"Uvijek pahuljice", otkrila je druga prolaznica, a zatim i treća.

'Ne jedem pahuljice'

"Prvo mlijeko, pa pahuljice", kazao je drugi mladić, no dvije djevojke su nakon njega rekla da u mlijeko stavljaju prvo pahuljice.

"Prvo mlijeko", otkrila je jedna gospođa.

"Pahuljice, pa mlijeko", istaknula je jedna djevojka, a s njom se složila i jedna od prolaznica.

"Ne jedem pahuljice, ali stavila bih prvo pahuljice", otkrila je druga djevojka.

"Prvo stavljam pahuljice, pa onda mlijeko, a jedem ih obično ujutro", rekla je prolaznica.

"Ok, je li to pravilan redoslijed?" priupitao ju je reporter, a ona mu je odgovorila: "Pa ja mislim da jest".

Žustra rasprava oko pahuljica i mlijeka

Iako je većina prolaznika otkrila da prvo u zdjelu stavlja pahuljice, a tek onda mlijeko, čitatelji na TikToku imali su drugačije mišljenje.

"Vruće mlijeko, pa pahuljice", glasio je prvi komentar.

"Prvo mlijeko, onda malo po malo pahuljice, volim da budu hrskave", otkrio je jedan čitatelj.

Ubrzo je zbog sasvim običnog pitanja buknula žustra rasprava.

"Logično da prvo ide mlijeko, pa pahuljice. Neće ići prvo pahuljice, pa mlijeko jer se bi onda pahuljice omekšale", napisao je jedan čitatelj, a drugi mu je odgovorio: "Pa poanta je da se omekšaju, ako nećeš da se omekšaju jedi ih bez mlijeka".

Podijelite i vi s nama na TikToku svoje mišljenje o ovoj i brojnim drugim temama.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'