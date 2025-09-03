Stručnjak za dugovječnosti objasnio: 'Tajna dugog života krije se u vašoj kuhinji'

Američki istraživač dugovječnosti Dan Buettner, koji desetljećima proučava prehranu najdugovječnijih ljudi na svijetu, tvrdi da je ključ zdravijeg i duljeg života vrlo jednostavan – češće kuhati kod kuće.

Gostujući u podcastu "Live Well Be Well", Buettner je naglasio da prečesto naručivanje hrane ili odlazak u restorane značajno pridonose upalama u tijelu i kroničnim bolestima. Razlog su, kaže, višak šećera, soli i masnoća koje ugostitelji dodaju jelima, piše Daily Mail.

Najdugovječniji ljudi jedu domaću hranu

"Problem s odlaskom u restoran, čak i u 'zdravi', jest što pojedemo oko 300 kalorija više nego kod kuće. Naučite kuhati doma. Nabavite potrebnu opremu, pronađite recepte koje volite i držite se uglavnom cjelovite i biljne hrane. Nitko neće živjeti dulje jedući pečenu govedinu ili masne krumpiriće", rekao je Buettner.

Prednost kuhanja kod kuće, ističe, leži u tome što sami birate sastojke. Prema istraživanjima, kuhanje vlastitih obroka smanjuje rizik od kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2, donosi kvalitetniju prehranu, manje kalorija, niže troškove i manju tjelesnu težinu.

Kako biste to lakše uveli u svoju rutinu, Buettner preporučuje male korake, primjerice da u tjedni jelovnik uvedete barem jedan vegetarijanski obrok. Posebno savjetuje dodavanje graha jer ga smatra "pravom hranom dugovječnosti".

"Najdugovječniji ljudi na svijetu svakodnevno konzumiraju grah. Ne treba nasjedati na neutemeljene strahove vezane uz grah niti na mesne dijete – takvi režimi ne stvaraju 90-godišnjake koji su i dalje vitalni i aktivni. Krenite s jednom žličicom graha dnevno pa postupno povećavajte. Vaša crijevna mikrobiota prilagodit će se i bez problema ćete doći do šalice graha dnevno", objasnio je.

Buettner predlaže i dodavanje slanutka u salate, pasiranje bijelog graha u juhe i umake za kremastu teksturu ili ubacivanje crnog i crvenog graha u omlete, tjesteninu i variva.

Pritom odbacuje popularne prehrambene trendove, osobito visokoproteinske i mesne dijete: "Izazvao sam New York Times da pronađu populaciju koja jede isključivo meso i dugo živi. Spominju se Masai i Inuiti, ali njihov životni vijek je 63 godine."

"Ako želite biti zdravi u 80-ima, 90-ima ili čak 100-ima, zaboravite mesne dijete. Tajna dugog života krije se u vašoj smočnici", zaključio je.

