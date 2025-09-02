Kremasti pire krumpir lakše je napraviti nego što mislite: Chef opomenuo na jednu stvar

Nema mnogo jela koja se ne poboljšaju dobrom porcijom pire krumpira. Što je kremastiji, to je bolji, pire krumpir je savršena hrana za utjehu, osobito kako se približavaju hladniji mjeseci.

Iako je sastojaka malo, napraviti savršeni pire krumpir nije uvijek najjednostavnije, Ako ne pazite, može ispasti gust, grudast ili bez okusa, što nikako nije idealno. No vrhunski chef Thom Bateman otkrio je kako napraviti najmekaniji pire.,i iznenađujuće, uopće ne treba kuhati krumpir.

Mnogi od nas bez razmišljanja ogule i narežu krumpir prije kuhanja dok ne omekša, a potom ga zgnječe u pire. Međutim, Thom preporučuje peći krumpir u pećnici i ostaviti koru, što će jelu dati puno više okusa.

Ostali ključni sastojci su hladni maslac, mlijeko i naravno, krumpir.

Recept za kremasti pire od krumpira

Thom je svoj recept nazvao "najboljim" zbog jednostavnosti, a evo što trebate da ga napravite kod kuće, piše Express.

Sastojci:

1 kg krumpira

160 do 180 g hladnog, slanog maslaca narezanog na kockice

150 ml mlijeka

Sol

Bijeli papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Na lim za pečenje pospite malo soli i na nju stavite krumpire. Nožem probodite krumpire na nekoliko mjesta po cijeloj površini i pecite oko sat vremena dok ne budu "lijepo mekan"’. Kad su gotovi, stavite hladni maslac u posudu. Protisnite krumpir kroz cjedilo da se kora odvoji (ili koristite ribež za pire). Lagano miješajte smjesu dok se maslac ne otopi, postupno dodajući mlijeko dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Začinite solju i bijelim paprom po ukusu i uživajte.

