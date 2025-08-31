Ovo su tipovi doručka koji najviše debljaju: Možete ih zamijeniti zdravijim opcijama

Ako vam je cilj izgubiti suvišne kilograme, doručak bi trebao biti hranjiv, ali i zasitan. Nažalost, mnogi biraju upravo one vrste doručka koje umjesto da nas nahrane pojačavaju osjećaj gladi i potiču unos dodatnih kalorija.

Foto: Pixabay

Doručak se smatra ključnim obrokom dana pa zato nije svejedno što jedete. Odabir pogrešnih namirnica može usporiti vaš napredak ili čak uzrokovati suprotan učinak, to jest nakupljanje kilograma.

Tri najgore vrste doručka za liniju su:

Tijesta i pržena hrana: Krafne, peciva, burek s mesom ili sirom obiluju rafiniranim ugljikohidratima, mastima i često mastima koje nepovoljno utječu na metabolizam.

Foto:

Slatki doručci: Palačinke s čokoladnim namazom, muffini, kupovne žitarice s visokim udjelom šećera mogu kratkotrajno zadovoljiti nepce, ali brzo izazivaju pad energije i novu glad.

Fast food opcije: Brzi sendviči s prženim mesom, kobasicama, sirom i majonezom, uz gazirane napitke, često sadrže više kalorija nego cijeli ručak.

Foto:

Zdravije alternative:

Umjesto peciva, pripremite omlet od jaja s povrćem i kriškom integralnog kruha – zasitan, hranjiv i bez „praznih“ kalorija.

Zobena kaša kuhana u vodi ili mlijeku, uz dodatak voća, meda i orašastih plodova, zdrav je izbor za one koji vole slatko.

Integralni sendvič s nemasnim mesom (npr. piletina ili tunjevina), povrćem i jogurtom može biti jednako ukusan kao fast food varijanta – ali daleko zdraviji.

Tjedni plan zdravih doručaka:

Dan 1

• Omlet od 2 jaja s rajčicom i špinatom

• Kriška integralnog kruha

• Zelena salata s maslinovim uljem

Foto: Unsplash

Dan 2

• Zobena kaša s jabukom, žličicom meda i šakom oraha

Dan 3

• Sendvič od integralnog kruha s tunjevinom i povrćem

• Čaša kefira ili jogurta

Dan 4

• Grčki jogurt ili kiselo mlijeko

• Mješavina bobičastog voća

• Žlica zobenih mekinja ili lanenih sjemenki

Foto: Pexels

Dan 5

• Smoothie od banane, špinata, bademovog mlijeka i proteina (ili svježeg sira)

• Šaka badema ili lješnjaka

Dan 6

• Omlet s gljivama i paprikom

• Pola avokada ili nekoliko maslina

• Integralni kruh

Dan 7

• Zobene palačinke s voćem i kiselim mlijekom

• Nekoliko listića oraha ili badema za dekoraciju, navodi Stil.