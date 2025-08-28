MOĆNI NUTRIJENTI /

Ovo su najbolji vitamini za oči: Zaštitite ih od oštećenja, a u ovome je ključ

Foto: Shutterstock

Očuvanje zdravlja očiju ključno je za kvalitetu života, a pravilna prehrana igra u tome presudnu ulogu

28.8.2025.
7:30
Magazin.hr
Shutterstock
Naš vid ovisi o složenom sustavu koji zahtijeva specifične nutrijente kako bi ispravno funkcionirao i bio zaštićen od oštećenja. Iako se mnogi okreću dodacima prehrani, razumijevanje koji su vitamini ključni i gdje ih pronaći u prirodi temelj je dugoročnog zdravlja očiju.

Umjesto oslanjanja na gotove proizvode, ključ leži u uravnoteženoj prehrani bogatoj ciljanim vitaminima i mineralima.

Što su lutein vitamini za oči i koje su njihove prednosti?

Lutein zajedno sa svojim srodnim spojem zeaksantinom, pripada skupini karotenoida i smatra se jednim od najvažnijih nutrijenata za zdravlje očiju. Ovi moćni antioksidansi prirodno se nakupljaju u mrežnici, dijelu oka odgovornom za oštar, središnji vid.

Njihove ključne prednosti su:

  • Filtriranje štetnog svjetla - Djeluju kao prirodni filtar, štiteći osjetljive stanice oka od oštećenja uzrokovanih plavom svjetlošću i UV zračenjem
  • Antioksidativna zaštita - Neutraliziraju slobodne radikale koji mogu oštetiti stanice oka i doprinijeti razvoju degenerativnih bolesti, poput senilne makularne degeneracije (AMD)
  • Poboljšanje oštrine vida - Istraživanja pokazuju da adekvatan unos luteina može poboljšati vizualnu funkciju, smanjiti osjetljivost na bliještanje i poboljšati kontrast
  • Smanjenje rizika od katarakte - Redovitim unosom luteina može se smanjiti rizik od zamućenja očne leće, odnosno razvoja katarakte

Foto: Shutterstock

Koji su najbolji vitamini za oči?

Osim luteina, postoji čitav niz vitamina i minerala koji sinergijski djeluju kako bi zaštitili vid i održali zdravlje očiju.

Najvažniji među njima su:

Vitamin C

Snažan antioksidans koji štiti oči od oštećenja slobodnim radikalima i podržava zdravlje krvnih žila u očima. Pomaže u smanjenju rizika od razvoja katarakte.

Vitamin E

Još jedan ključni antioksidans koji u kombinaciji s drugim nutrijentima usporava napredovanje makularne degeneracije.

Cink

Važan mineral koji pomaže u prijenosu vitamina A iz jetre do mrežnice kako bi se proizveo melanin, zaštitni pigment u očima. Nedostatak cinka može dovesti do poteškoća s vidom u mraku.

Omega-3 masne kiseline (DHA i EPA)

Ključne su za strukturu staničnih membrana mrežnice. Pomažu u borbi protiv suhoće očiju, smanjuju upale i mogu imati zaštitnu ulogu kod makularne degeneracije.

Vitamin A (Beta-karoten)

Neophodan je za funkcioniranje fotoreceptora u mrežnici i ključan za dobar noćni vid.

Za cjelokupno zdravlje očiju nije dovoljno usredotočiti se samo na jedan nutrijent. Najbolji pristup je uravnotežena prehrana koja osigurava kombinaciju svih navedenih vitamina i minerala. Oni zajedno štite oči od oksidativnog stresa, poboljšavaju cirkulaciju, jačaju strukturu oka i smanjuju rizik od najčešćih očnih bolesti povezanih sa starenjem.

Zdrav stil života, koji uključuje redovitu konzumaciju voća i povrća, cjelovitih žitarica i zdravih masnoća, temelj je očuvanja dobrog vida kroz cijeli život.

Foto: Shutterstock

Prirodni vitamini za oči i njihovi izvori

Najbolji i najsigurniji način unosa potrebnih nutrijenata je putem hrane. Ne trebate tražiti posebne proizvode, jer se najvažniji vitamini za oči nalaze u lako dostupnim namirnicama.

Najbolji prirodni izvori vitamina za oči su:

  • Za lutein i zeaksantin - Tamnozeleno lisnato povrće poput kelja, špinata, blitve i raštike. Također ih ima u brokuli, kukuruzu, grašku i žumanjku
  • Za vitamin C - Agrumi (naranče, limuni, grejp), bobičasto voće (jagode, borovnice), paprika, brokula i kivi
  • Za vitamin E - Orašasti plodovi (bademi, lješnjaci), sjemenke (suncokretove), biljna ulja i špinat
  • Za cink - Crveno meso, perad, grah, orašasti plodovi i cjelovite žitarice
  • Za Omega-3 masne kiseline - Masna riba poput lososa, tune, srdele i skuše, kao i lanene i chia sjemenke
  • Za vitamin A (beta-karoten) - Narančasto i žuto povrće i voće poput mrkve, batata, bundeve i dinje

