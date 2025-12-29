Revolucija u borbi protiv visokozarazne infekcije: Znanstvenici razvili učinkovito cjepivo

Znanstvenici su nedavno predstavili novo cjepivo protiv hripavca, primjenjivo kao sprej za nos, koje obećava znatno učinkovitiju zaštitu i, što je najvažnije, prekid širenja zaraze. Objava nije nimalo beznačajna, jer se u svijetu bilježi alarmantan porast broja oboljelih.

Tijekom 2024. godine samo u Engleskoj je zabilježeno oko 15.000 slučajeva hripavca, među kojima je od komplikacija preminulo jedanaest beba. Usporedbe radi, godinu dana ranije zabilježeno je tek 856 slučajeva. Trenutno se u sklopu javnog zdravstva cjepivo nudi bebama, djeci i trudnicama, no ono ne sprječava prijenos bakterije.

Sprej za nos kao nova linija obrane

Novo cjepivo u obliku nazalnog spreja, razvijeno u Southamptonu, djeluje tako što sprječava naseljavanje bakterije u nosu i grlu. Time bi se mogla osigurati dugotrajnija zaštita za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za novorođenčad koja je najugroženija, piše BBC.

Cjepivo, poznato pod nazivom BPZE1, razvijeno je u Istraživačkom biomedicinskom centru u Southamptonu, koji djeluje u sklopu Nacionalnog instituta za istraživanje zdravlja i skrbi (NIHR). Istraživanja su pokazala da potiče snažan imunološki odgovor i u nosnoj sluznici i u krvi.

Hripavac, poznat i kao pertusis, može biti i smrtonosna bolest koja se izuzetno lako širi među ljudima. Postojeća cjepiva ne pružaju doživotnu zaštitu i, što je velik problem, ne sprječavaju cijepljene osobe da budu prijenosnici bakterije i šire je na druge.

Prekidanje lanaca prijenosa

Profesor Robert Read, koji je vodio studiju u Southamptonu, izjavio je kako bi ovo cjepivo "moglo predstavljati velik iskorak u zaustavljanju širenja bolesti". Ukoliko se ovi obećavajući rezultati potvrde u daljnjim kliničkim ispitivanjima i cjepivo dobije odobrenje, moglo bi se primjenjivati kod odraslih i djece.

Ministrica javnog zdravstva Ashley Dalton nazvala je ovaj napredak "velikim probojem" u borbi protiv hripavca.

"Ovo bi moglo presjeći lance prijenosa i ponuditi dugotrajniju zaštitu za sve, a ne samo za novorođenčad. Ovo je snažan pokazatelj izvrsnosti britanskog istraživačkog sektora koji potiče inovacije kako bi zaštitio buduće generacije", istaknula je Dalton.

Prvi znakovi hripavca nalikuju običnoj prehladi, no kasnije se razvijaju u napadaje kašlja koji mogu uključivati karakterističan zvuk nalik hripanju, po čemu je bolest i dobila ime. Kašalj može trajati tjednima ili čak mjesecima, a roditelje se poziva da hitno potraže liječničku pomoć ako njihova beba mlađa od šest mjeseci pokazuje simptome bolesti.

