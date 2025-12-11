Gripa je ove sezone stigla ranije, a ovo su simptomi. HZJZ: 'Za ove skupine može biti opasna'

Kraj godine je, osim blagdanskog veselja, donio i gripu. No, ova bolest se pojavila ranije u Hrvatskoj, potvrdili su to za Net.hr iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Naime, sezona gripe inače počinje krajem studenog ili u prosincu, no ove se pojavila već u listopadu.

"Očito je sezona gripe krenula nešto ranije nego što je uobičajeno, ali to ne znači obavezno da će u konačnici biti znatno intenzivnija nego ranijih godina. Nezahvalno je prognozirati koliko će dugo trajati i koliko će ljudi oboljeti. Do 30. studenog pristiglo je 3708 prijava gripe, od čega je 1271 prijava zaprimljena u posljednjem tjednu", kažu iz HZJZ-a.

Što je gripa i koji tipovi gripe postoje?

Gripa (influenca) je ozbiljna, akutna virusna bolest dišnog sustava. Postoje tri tipa virusa gripe: A, B i C, od kojih je najčešći virus tipa A, a koji najčešće uzrokuje epidemije te ima najizraženije simptome.

Gripa se lako prenosi s osobe na osobu i to kapljičnim putem, kihanjem, govorom i kašljanjem. Moguć je prijenos virusa gripe direktnim ili indirektnim kontaktom putem izlučevina iz nosa ili grla.

Za većinu zdravih ljudi gripa je neugodna, ali prođe kroz nekoliko dana do dva tjedna. Međutim, može biti ozbiljna i opasna za vrlo malu djecu, starije osobe, trudnice, osobe oslabljenog imuniteta i kronične bolesnike.

"Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više", izvijestili su iz HZJZ-a.

Koji su simptomi gripe?

"Simptomi su ove godine, za sada jednaki kao i ranijih godina", istaknuli su iz HZJZ-a.

Najčešći simptomi gripe:

povišena tjelesna temperatura,

kašalj,

grlobolja,

curenje ili začepljenost nosa,

bolovi u tijelu,

glavobolja,

zimica,

umor,

ponekad proljev i povraćanje.

Cijepljenje je najbolja prevencija gripe

Kao razlog ranijeg početka sezone gripe, iz HZJZ-a navode da se "nije cijepilo dovoljno građana" te pozivaju sve koji spadaju u rizične skupine na cijepljenje.

"Primjerice, poželjno je postići da se barem 75 posto osoba koje pripadaju skupinama povećanog rizika za komplikacije gripe cijepe. To su osobe starije životne dobi i osobe s raznim kroničnim bolestima. Kod nas je postotak cijepljenih građana tih kategorija znatno niži. I dalje pozivamo na cijepljenje sve koji spadaju u rizične skupine, a nisu se još cijepili", poručili su.

"Do sada se cijepilo oko 315.000 građana cjepivom koje je centraliziranim postupkom nabavljeno i još ima tog cjepiva na raspolaganju. Nemamo informacija o tome koliko se osoba cijepilo komercijalnim cjepivom niti o dostupnosti komercijalnog cjepiva u ljekarnama, jer na to nemamo utjecaja", dodali su.

Iz HZJZ-a kažu da bi bilo idealno da se svi cijepe i to u visokom postotku, jer bi se tek tada moglo cijepljenjem utjecati na intenzitet gripe u populaciji.

"Međutim, to ni jedna zemlja na svijetu na postiže. S obzirom da je nerealno očekivati da se svake godine cijepi visok postotak stanovništva, naglasak u kampanjama cijepljenja protiv gripe se stavlja na cijepljenje osoba s povećanim rizikom od komplikacija, jer se cijepljenjem tih osoba spriječi veći broj teških oblika gripe, hospitalizacija i smrti od gripe nego što bi se spriječilo cijepljenjem jednakog broja mladih zdravih osoba."

"Za sada broj oboljelih ne predstavlja izvanredno opterećenje za zdravstveni sustav. Hoće li broj novooboljelih rasti u tolikoj mjeri da se zdravstveni sustav preoptereti, što bi zahtijevalo reorganizaciju sustava, nije moguće u ovom trenutku predvidjeti", istaknuli su iz HZJZ-a.

