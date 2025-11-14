'Prehlada nije za hitnu': Zašto Hrvati pune čekaonice? Otkrivena druga strana priče...

Usred sezone prehlada i viroza, objava jednog zdravstvenog djelatnika na Redditu pokrenula je burnu raspravu o navikama pacijenata u Hrvatskoj. U objavi pod naslovom 'Kada je prehlada postala najozbiljnija bolest u Hrvata?', autor izražava frustraciju zbog preopterećenosti hitnih prijema i ambulanti pacijentima s blagim simptomima, apelirajući na građane da budu strpljiviji i olakšaju posao medicinskom osoblju.

No, stotine komentara otkrilo je da problem nije tako jednostavan i da su pacijenti često primorani tražiti liječničku pomoć zbog sustava koji im ne ostavlja drugog izbora. Autor objave, predstavljajući se kao zdravstveni radnik, moli ljude da ne dolaze na hitni prijem ili liječniku čim osjete prve simptome prehlade, poput grlobolje ili blago povišene temperature. Naglašava kako je temperatura u početku normalna reakcija organizma i savjetuje da se pričeka barem tri dana prije traženja pomoći, osim ako se ne pojave teži simptomi poput dugotrajne visoke temperature ili teškog kašlja.

"Olakšajte nam posao kako bismo mogli fokus staviti na stvarno hitne stvari, a ne na vaš nos koji curi od jutros", stoji u apelu. Također podsjeća da se viroze ne liječe antibioticima i da je najbolji lijek mirovanje, unos tekućine i lijekovi za snižavanje temperature po potrebi.

Pacijenti odgovaraju: 'Moramo zbog bolovanja'

Iako su se mnogi složili s glavnom porukom, rasprava je brzo otkrila drugu stranu priče. Najčešći i najsnažniji argument pacijenata bio je administrativne prirode – potreba za otvaranjem bolovanja. "Doktorica mi neće otvoriti bolovanje bez pregleda, tako da moram zbog temperature ići doktoru", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio najviše glasova.

Mnogi su se nadovezali, ističući kako poslodavci zahtijevaju liječničku ispričnicu već za jedan dan izostanka, a liječnici obiteljske medicine često odbijaju otvoriti bolovanje putem telefona ili e-maila, inzistirajući na osobnom pregledu.

Time se stvara apsurdna situacija u kojoj bolesna osoba, koja bi trebala mirovati i izbjegavati širenje zaraze, mora ići u čekaonicu punu drugih pacijenata. "Sami sebi radite više problema nego je potrebno. I ja bih vrlo rado da se ne moram zajebavati s odlaskom u ordinaciju, ali sam prisiljen ići", sažeo je frustraciju mnogih jedan od komentatora. Prijedlog da se, kao u nekim drugim zemljama, omogući izostanak s posla do tri dana bez liječničke potvrde pojavio se kao moguće rješenje koje bi rasteretilo i pacijente i liječnike.

'Kako znati što je ozbiljan simptom?'

Osim problema s bolovanjem, dio rasprave dotaknuo se i straha i nesigurnosti pacijenata. Više korisnika podijelilo je iskustva u kojima su se simptomi, isprva nalik prehladi, razvili u ozbiljnija stanja poput gnojne angine ili upale pluća. "Kako da čovjek zna što je ozbiljan simptom, a što nije? Jer simptomi prehlade nisu nužno uvijek prehlada", upitao je jedan korisnik, ističući dilemu s kojom se mnogi suočavaju – riskirati komplikacije čekanjem ili "bezveze" opteretiti sustav. U kontekstu rane sezone gripe i nedavnog iskustva s pandemijom, razumljivo je da su ljudi oprezniji, no ključno je, kako navodi autor objave, razlikovati simptome koji zahtijevaju posjet obiteljskom liječniku od onih koji su zaista hitan slučaj.

