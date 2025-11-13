Opsadno stanje! Strašne gužve vozila Hitne na Rebru: 'Čekali su po tri sata da predaju hitne pacijente'

Stranica Hitna uživo 194 objavila je snimku koja je uzbunila javnost - desetak vozila hitne pomoći stoji parkirano ispred ulaza u KBC Rebro u Zagrebu.

“Očito je tamo opsadno stanje. Kolege su čekale i po dva, tri sata da predaju pacijente”, rekao je za Predsjednik udruge Hitna uživo 194 Tomislav Petrušić za 24 sata.

Kaže kako su snimku danas snimili njegovi kolege “hitnjaci”, a situacija, dodaje, najbolje pokazuje do koje mjere je sustav preopterećen.

'Hitne su prepune, a pola ljudi tamo ne treba biti'

Petrušić tvrdi kako je glavni problem što na hitne bolničke prijeme dolazi oko 70 posto pacijenata kojima tamo uopće nije mjesto.

“Hitne pomoći su prepune zbog pacijenata koji dolaze bespotrebno, zaobilazeći svoje obiteljske liječnike. Kroz ta dva, tri sata dok čekaju, ti bi pacijenti mogli dobiti potrebnu pomoć na terenu, a nama u međuvremenu nedostaje vozila i ekipa”, objašnjava Petrušić.

Navodi i nevjerojatan primjer iz Dalmacije:

“Imamo pacijenta koji već dvije i pol godine dolazi na hitni prijem, a nijednom nije bio zaprimljen. Raditi na hitnoj je kao posao u rudniku, pogotovo u velikim KBC-ovima.”

KBC Rebro: 'Da, gužva je, ali nije tako strašno”

Iz uprave KBC-a Rebro situaciju ipak pokušavaju smiriti. Kažu da gužva postoji, ali ne u onoj mjeri kako to izgleda na snimci.

“Da, ima gužve, ali nije tako loša situacija kao što video sugerira. Niti jedan pacijent nije u kolima čekao da ga se primi – svi su primljeni unutra”, poručuju iz bolnice za 24sata.

Dodaju kako imaju nekoliko stotina kreveta manje nego inače što zbog obnove od potresa, a pritisak je dodatno sad veći na Hitnoj zbog gripe, korone i prehlade.

"Da, dolaze nam ljudi koji prethodno nisu otišli k svom obiteljskom liječniku, to je postalo gotovo pa pravilo, i loše je pravilo, kažu nam u upravi. Dodaju da su unatrag 24 sata imali preko 400 pacijenata na hitnoj pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnica Ana razočarana je uvjetima: 'Pretpostavljam da neću ostati na ovom poslu