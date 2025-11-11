Maleni onkološki bolesnici u KBC-u dobili novi odjel: 'Možemo biti uz svoju djecu 24 sata dnevno'

KBC Zagreb postaje dio europske mreže na području pedijatrijske onkologije. U posjet su stigli liječnici iz Nizozemske - i to najbolji u Europi na tom području. Istražili smo što su hrvatski liječnici naučili od nizozemskih kolega i kako izgleda potpuno novi odjel onkologije.

Maro je u bolnici već sedam mjeseci. Da je morao biti ovdje prije više od godinu dana, bio bi smješten na starom odjelu dječje onkologije – u uvjetima koji su danas, srećom, prošlost.

"Maro ima limfoblastični limfom. Veliko olakšanje u svemu ovome je što roditelji mogu biti uz dijete doslovno 24 sata dnevno. Osoblje je uvijek dostupno, liječnici i sestre su stvarno divni i predani svom poslu. Ne želim ni zamisliti kako je bilo kada su roditelji morali odlaziti navečer i vraćati se ujutro", kaže njegova majka Ana.

U novim prostorima Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju KBC-a Zagreb sada je 18 soba s vlastitim sanitarnim čvorom, a odjel može primiti 22 mala pacijenta.

"Naš posao je težak, a posebno ovdje, na odjelu s tako zahtjevnim bolestima. Ali kada radiš srcem i s voljom, sve se može prevladati", kaže Mirjana Kralj, glavna sestra Zavoda.

Kako bi djeci pružili najbolju moguću skrb, hrvatski su liječnici prošli dodatne edukacije u Nizozemskoj, u jednoj od najnaprednijih dječjih onkologija u Europi.

"Osim što smo stekli vrlo korisna znanja i iskustva, ostvarili smo i odlične kontakte. Danas kolegama iz Nizozemske možemo poslati upit mailom i u roku od 24 sata dobiti savjet", ističe dr. Sara Dejanović Bekić, subspecijalistica pedijatrijske hematologije i onkologije.

'Naša je želja da naši mali pacijenti postanu roditelji'

Ovih dana u posjet Zagrebu stigli su i nizozemski liječnici. Prošle godine s njima je potpisan međudržavni sporazum o suradnji.

"Naš je cilj pomoći u povećanju stope preživljenja djece oboljele od raka u Hrvatskoj. To činimo uključivanjem zagrebačke bolnice u europske kliničke studije o dječjem raku", rekao je prof. Rob Pieters iz Máxima International Centra u Nizozemskoj.

Suradnja uključuje i uspostavu posebne jedinice za klinička ispitivanja, čime će se omogućiti razmjena podataka o liječenju djece između bolnica diljem Europe.

"Suradnja s kolegama iz Utrechta otvara nam vrata za liječenje djece koja ne reagiraju na standardne terapije", pojašnjava Jurica Vuković, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb.

A cilj hrvatskih i nizozemskih liječnika je jasan. "Naša je želja da naši mali pacijenti postanu roditelji, a jednog dana i bake i djedovi", kaže prof. Ernest Bilić, pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju.

Dječji rak čini manje od 0,5 posto svih slučajeva raka, no po smrtnosti je – odmah iza nesreća – drugi uzrok smrti među djecom i mladima do 18 godina. Svake godine u Hrvatskoj oboli oko 120 djece, a na liječenje u KBC Zagreb dolaze i mali pacijenti iz BiH te Sjeverne Makedonije.

"Dosad je na edukaciju u Nizozemsku otišlo pet naših liječnika, a stalno se educiraju i medicinske sestre. Nizozemski su kolege stalno dostupni našima za sva pitanja u liječenju djece", istaknuo je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

Zajednički cilj hrvatskih i nizozemskih stručnjaka je jasan – svako dijete zaslužuje priliku za ozdravljenje i djetinjstvo bez straha.