Zagreb postaje Caracas, Rio i Buenos Aires: U srce metropole stigla je latino groznica
Od 25. do 31. kolovoza Zagreb postaje Caracas, Rio i Buenos Aires u jednom. Trg Josipa Jurja Strossmayera u srcu Zagreba zahvatit će latino groznica jer stiže nam prva Fiesta Latina
Na deset kućica predstavit će se: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros, Gdje je Jura by Juraj Klepić, ArtofBar by Filip Lipnik, Exotic King, GingleBells i Mojito Bar.
Jest će se tacos, guacamole, arepe, elote, empanade, chicharrones i churros, a uz Mojito, Cuba Libre i Margarite plesat će se salsa, bachata, rueda, jive i cha-cha-cha.
Fiesta Latina program
srijeda 27.8.
- 19,30 - 21h - radionica JIVE: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac
- Tropicana Flight DJ William Collins
četvrtak 28.8.
- 18 - 21h Fuego & Flavor - Latin BBQ Masterclass - BBQ Hot Yard
- Picanha (Brazil) steak, churrasco stil, pečeno na ražnju iznad vatre, uz chimichurri - OFYR roštilj
- Choripan (Argentina) - dimljene kobasice u pecivu uz chimichurri umak - GMG smoker
- Anticuchos (Chile) - ražnjići s mariniranom svinjetinom, paprikom i lukom - Napoleon roštilj
- Pollo a la Brasa (Peru) - dimljena marinirana pileća krilca - GMG smoker
- Asado Burger (Uruguay), smash stil, Napoleon roštilj
- 19,30 - 21h - radionica BACHATA: Plesna škola Mega Dance
- Baila Latina, DJ Nikola
petak 29.08
- 19-20,30 h Cocktal radionica i blind natjecanje AoB by Filip Lipnik
Tijekom radionice sudionici će imati priliku pripremiti dva klasična koktela – Palomu i Daiquiri – te sudjelovati u kratkom, interaktivnom natjecanju usmjerenom na prepoznavanje okusa i mirisa.
Natjecanje će se sastojati od dva zadatka:
1. Sudionicima će se pokriti oči (maramom ili kapom), nakon čega će kušati tri različita sirupa i pokušati prepoznati njihove okuse te ih zapisati.
2. U drugom dijelu, također bez mogućnosti gledanja, mirisat će tri različite biljke koje se koriste u pripremi ili dekoraciji koktela, a cilj je pogoditi o kojim se začinima radi.
- 19,30 - 21h - radionica BRAZILSKI ZOUK: Plesna škola Mega Dance
- Mojito Parry DJ Škrinja
subota 30.8.
- 19h Izrada Tacosa i Guacamole by Mario Mihelj
Na latino sceni chef Mario Mihelj je na jako dobro poznatom terenu. Bivši glavni chef restorana Maredo i nedavno zatvorenog El Tora, veliki je stručnjak za latinoameričku (fusion) hranu, a takav je stil i njegovao u El Toru. Ovaj član žirija MasterChefa na Fiesti Latini naučit će vas spremati Tacose i Guacamole
- 19,30 - 21h - radionica CHA CHA CHA: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac
- Vamonos DJ Bondža
nedjelja 31.8.
- 19,30 - 21h - radionica SAMBA: Plesni Centar Zagreb by Nicolas
- Domingo de Bote Dj Mataya