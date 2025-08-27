Zagreb postaje Caracas, Rio i Buenos Aires: U srce metropole stigla je latino groznica

Na deset kućica predstavit će se: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros, Gdje je Jura by Juraj Klepić, ArtofBar by Filip Lipnik, Exotic King, GingleBells i Mojito Bar.

Jest će se tacos, guacamole, arepe, elote, empanade, chicharrones i churros, a uz Mojito, Cuba Libre i Margarite plesat će se salsa, bachata, rueda, jive i cha-cha-cha.

Foto: Ante Dvoravić

Fiesta Latina program

srijeda 27.8.

19,30 - 21h - radionica JIVE: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac

Tropicana Flight DJ William Collins

Foto: Ante Dvoravić

četvrtak 28.8.

18 - 21h Fuego & Flavor - Latin BBQ Masterclass - BBQ Hot Yard

Picanha (Brazil) steak, churrasco stil, pečeno na ražnju iznad vatre, uz chimichurri - OFYR roštilj

Choripan (Argentina) - dimljene kobasice u pecivu uz chimichurri umak - GMG smoker

Anticuchos (Chile) - ražnjići s mariniranom svinjetinom, paprikom i lukom - Napoleon roštilj

Pollo a la Brasa (Peru) - dimljena marinirana pileća krilca - GMG smoker

Asado Burger (Uruguay), smash stil, Napoleon roštilj

19,30 - 21h - radionica BACHATA: Plesna škola Mega Dance

Baila Latina, DJ Nikola

Foto: Ante Dvoravić

petak 29.08

19-20,30 h Cocktal radionica i blind natjecanje AoB by Filip Lipnik

Tijekom radionice sudionici će imati priliku pripremiti dva klasična koktela – Palomu i Daiquiri – te sudjelovati u kratkom, interaktivnom natjecanju usmjerenom na prepoznavanje okusa i mirisa.

Natjecanje će se sastojati od dva zadatka:

1. Sudionicima će se pokriti oči (maramom ili kapom), nakon čega će kušati tri različita sirupa i pokušati prepoznati njihove okuse te ih zapisati.

2. U drugom dijelu, također bez mogućnosti gledanja, mirisat će tri različite biljke koje se koriste u pripremi ili dekoraciji koktela, a cilj je pogoditi o kojim se začinima radi.

19,30 - 21h - radionica BRAZILSKI ZOUK: Plesna škola Mega Dance

Mojito Parry DJ Škrinja

Foto: Ante Dvoravić

subota 30.8.

19h Izrada Tacosa i Guacamole by Mario Mihelj

Na latino sceni chef Mario Mihelj je na jako dobro poznatom terenu. Bivši glavni chef restorana Maredo i nedavno zatvorenog El Tora, veliki je stručnjak za latinoameričku (fusion) hranu, a takav je stil i njegovao u El Toru. Ovaj član žirija MasterChefa na Fiesti Latini naučit će vas spremati Tacose i Guacamole

19,30 - 21h - radionica CHA CHA CHA: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac

Vamonos DJ Bondža

Foto: Ante Dvoravić

nedjelja 31.8.