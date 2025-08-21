Vlasnik restorana: 'Ovo nikada nemojte naručiti, može biti tempirana bomba za trovanje'

Nisu sva jela u restoranima jednako sigurna za konzumaciju, a prema riječima iskusnog ugostitelja, određene stavke na jelovniku povećavaju rizik od probavnih tegoba ili čak trovanja hranom.

Koje je točno obroke i pića najbolje izbjegavati, otkrila je TikTokerica Julia Besz u videu koji je prikupio više od 375 tisuća pregleda, a u kojem je podijelila savjete svog prijatelja i vlasnika restorana s dugogodišnjim iskustvom u ugostiteljstvu, piše New York Post.

@juliabesz.bloommoneying We were sat over a late-night cuppa after his shift when he said it: “There are a few things you should never order in any restaurant.” Not his, not a chain, not even the posh ones. I laughed, thinking it was some insider joke — but his face didn’t budge. He wasn’t being dramatic, he was being de@d serious. The first on his list? “Specials” that aren’t tied to a clear seasonal ingredient. Sounds harmless, but in the trade, that often means “stuff we need to shift before it goes off.” The sauce masks the age, the garnish distracts you — and by the time you’ve finished, you’ve basically paid top dollar for yesterday’s leftovers. Then there’s shellfish in places nowhere near the coast. Unless you know they’ve got daily deliveries and spotless storage, you’re gambling with your gut. “Most punters don’t realise,” he said, “but the wrong handling turns a fancy seafood platter into a food poisoпing time bomb.” He also warned me about ice in drinks at certain bars. “If the ice machine isn’t cleaned properly — and in busy spots, it often isn’t — you’re basically sipping on a chilled petri dish.” Suddenly, that summer cocktail didn’t feel so Instagrammable. And the shocker? Chicken dishes in buffets or all-you-can-eats. It’s the perfect breeding ground for bacteria if temps aren’t bang-on, and trust me — in high-volume places, they’re not checking every tray like they should. “You won’t see it,” he said, “but you’ll feel it 12 hours later.” Here’s the quick takeaway for peace of mind: next time you eat out, ask yourself one question — how quickly is this moving off the kitchen pass? If the answer’s “not very,” leave it on the menu. You’ll save yourself a fortune in wasted meals… and maybe a night hugging the loo. ♬ original sound - juliabesz.bloommoneying

Hrana koju ugostitelji ne bi jeli u restoranu

Bez obzira na to jedete li u lancu restorana ili u vrhunskom restoranu s visokom reputacijom, jedno upozorenje vrijedi za sve - posebnu pažnju treba obratiti na takozvane specijalitete dana koji nisu jasno povezani sa sezonskim namirnicama. Iako se na jelovniku mogu činiti kao privlačna i originalna jela, u stvarnosti su često način da se potroše namirnice pred istekom roka trajanja.

"Umak prikriva starost, dekoracija odvraća pozornost, a na kraju ste platili punu cijenu za jučerašnje ostatke", pojašnjava ugostitelj.

Jednako tako, savjetuje se oprez pri naručivanju morskih plodova u restoranima koji se ne nalaze na obali, osobito kada je riječ o školjkama. Ako restoran ne prima svakodnevne svježe isporuke i ne pohranjuje školjke u optimalnim uvjetima, konzumacija takvih jela nosi visok rizik.

"Luksuzni pladanj s plodovima mora može u trenu postati tempirana bomba za trovanje hranom", upozorava.

Na popisu rizičnih izbora nalaze se i jela s piletinom u bifeima, osobito onima koji nude neograničenu konzumaciju. Ako se temperatura ne održava na propisanoj razini, takvi obroci postaju idealni za razvoj bakterija.

"U restoranima s velikim brojem gostiju rijetko se provjerava temperatura svake pojedine posude, a iako se problemi možda neće vidjeti odmah – posljedice ćete osjetiti već nakon 12 sati", navodi.

Led u pićima može također biti izvor zaraze. "Ako stroj za led nije redovito održavan i čišćen, što je nažalost čest problem u objektima s velikim prometom, u piću se mogu nalaziti bakterije i drugi mikroorganizmi koji mogu uzrokovati bolesti", upozorava vlasnik restorana.

Nažalost, opasnosti ne dolaze isključivo iz kuhinje. Restorani koriste i marketinške trikove kako bi utjecali na odluke gostiju. "Većina ljudi odluči što će naručiti u roku od 90 sekundi", tvrdi Fred Harrington, direktor tvrtke Proxy Coupons, za Yahoo! Life. Restorani su toga itekako svjesni i upravo zato oblikuju jelovnike tako da iskoriste brzinu odlučivanja.

Ako vam se čini da su cijene na jelovniku skrivene ili napisane na neuobičajen način, to je također promišljen potez. "Cilj je da gost prvo fokus stavi na jelo, a tek potom na cijenu. Jedan od načina kako to postižu jest da najprije istaknu naziv jela, a tek zatim cijenu", objašnjava dr. Jason Buhle, predavač na Sveučilištu Južne Kalifornije.

