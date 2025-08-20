Za ovu slasnu pizzu vam ne treba brašno: Vrlo je ukusna, niskokalorična i zasitna

Pizza je mnogima jedno od najomiljenijih jela na svijetu, no njezina klasična verzija s tijestom od bijelog brašna često se povezuje s nezdravim prehrambenim navikama. Ipak, ljubitelji ovog jela ne moraju se odreći omiljenog okusa.

Sve popularnija alternativa – pizza bez brašna – nudi zdraviji pristup omiljenom receptu. Osim što ne sadrži gluten, bogata je proteinima, lakša za probavu i sadrži manje kalorija. Brza i jednostavna za pripremu, idealna je za sve koji paze na prehranu, izbjegavaju gluten ili jednostavno traže nutritivno kvalitetniji obrok.

Pizza bez brašna zdraviji izbor

Ključ zdravije pizze leži u njezinoj bazi. Zamjenom tradicionalnog tijesta alternativama od povrća, jaja ili orašastih plodova, drastično se smanjuje udio ugljikohidrata i kalorija, a povećava nutritivna vrijednost.

Glavne prednosti pizze bez brašna su:

Nizak udio kalorija i ugljikohidrata: Baze poput onih od cvjetače, tikvica ili bjelanjaka idealne su za osobe na dijeti ili one koje slijede keto ili LCHF način prehrane.

Visok udio proteina i vlakana: Sastojci poput jaja, svježeg sira ili brašna od slanutka čine ovakvu pizzu izuzetno zasitnom. Proteini i vlakna pomažu u stabilizaciji razine šećera u krvi i duže vas drže sitima, što može pomoći pri mršavljenju.

Bez glutena: Većina alternativa klasičnom tijestu prirodno je bez glutena, što ih čini savršenim izborom za osobe s celijakijom ili intolerancijom na gluten.

Izbjegavanje nadutosti: Nakon teške pizze s klasičnim tijestom često se javljaju nadutost i osjećaj težine. Lagane, nutritivno bogate verzije sprječavaju taj neugodan osjećaj.

Recept za pizzu bez brašna

Ovaj recept je nevjerojatno jednostavan, gotov za manje od 20 minuta i savršen za jednu osobu. Baza od bjelanjaka je lagana, a istovremeno bogata proteinima koji će vas zasititi. Lagana pizza od bjelanjaka ima samo 250 kalorija.

Sastojci za 1 porciju:

4 bjelanjka

Prstohvat soli, papar, origano, češnjak u prahu

2 žlice pasirane rajčice (passata)

30 g nemasnog sira (npr. light mozzarella ili gauda)

Povrće po izboru: nekoliko cherry rajčica, par šnita paprike, gljive, svježa rikola

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija i obložite lim za pečenje papirom za pečenje. U zdjeli čvrsto istucite bjelanjke s prstohvatom soli dok ne dobijete mekani snijeg. Ne morate ih tući do potpune čvrstoće kao za kolače, ali trebaju biti pjenasti. Istucane bjelanjke pažljivo rasporedite po papiru za pečenje u oblik kruga promjera oko 20 cm. Pecite podlogu u zagrijanoj pećnici 8-10 minuta, dok ne postane zlatnožuta i čvrsta na dodir. Izvadite podlogu iz pećnice. Premažite je pasiranom rajčicom koju ste prethodno začinili s malo origana i češnjaka u prahu. Po umaku rasporedite naribani sir i povrće po želji. Vratite pizzu u pećnicu na još 3-5 minuta, tek toliko da se sir otopi. Prije posluživanja, na vrh možete dodati svježu rikolu ili nekoliko listića bosiljka.

