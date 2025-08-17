Kuhar otkriva omiljeni recept: Za ukusnu tjesteninu treba vam pet sastojaka i manje od pola sata

Kuhar Francesco Mattana iz Italije podijelio je svoj omiljeni recept za tjesteninu, koji ne zahtijeva mnogo sastojaka, a priprema traje manje od pola sata.

Mattana, koji je radio u restoranima u Londonu i Australiji i bio glavni chef u školi kuhanja Jamieja Olivera, kaže da je ovo najbolja tjestenina koju ćete ikada probati te da je čak i Talijani obožavaju, piše Express.

Francesco naglašava važnost korištenja kvalitetnih sastojaka: "Za ovaj recept potrebni su maslinovo ulje i kvalitetna suha tjestenina. Način na koji pripremamo češnjak čini ga slatkim i kremastim, a rajčice su ljetni plodovi – najbolje je iskoristiti sezonske, poput kombinacije cherry i baby rajčica."

Recept za špagete s umakom od rajčice

U videu na TikToku, talijanski kuhar je otkrio da je za pripremu ove jednostavne i ukusne tjestenine potrebno samo nekoliko sastojaka te tvrdi da je ovo najbolji umak od rajčice koji je ikada probao.

Sastojci:

200 g špageta

300 g kombinacije cherry i baby rajčica

Tri češnja češnjaka

Svježi listovi bosiljka

Maslinovo ulje

Sir Grana Padano

Priprema:

Rajčice operite i prerežite na pola. Češnjak ogulite i lagano zgnječite. Listove bosiljka narežite rukama da puste aromu. U velikoj tavi zagrijte dvije do tri žlice maslinovog ulja na srednjoj vatri. Dodajte zgnječeni češnjak i pržite oko minute, pazeći da ne izgori. Dodajte rajčice u tavu, posolite i umiješajte bosiljak. Dodajte malo vode da se rajčice omekšaju. Pokrijte tavu i pustite da umak krčka 5–10 minuta, povremeno miješajući. U međuvremenu, u veliki lonac dodajte vodu, posolite i skuhajte špagete prema uputama na pakiranju do stanja al dente. Sačuvajte oko 60 ml vode od kuhanja tjestenine prije nego ocijedite špagete. Prije nego što je tjestenina gotova, izvadite češnjak iz umaka, zgnječite ga u pire i vratite u tavu. Špagete dodajte u tavu s umakom i dobro promiješajte. Ako je umak pregust, dodajte malo vode od kuhanja. Isključite vatru i dodajte još maslinovog ulja, svježeg bosiljka i naribanog sira Grana Padano. Dobro promiješajte i poslužite toplo, po želji s dodatnim sirom i bosiljkom.

