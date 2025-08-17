Kuhar otkriva omiljeni recept: Za ukusnu tjesteninu treba vam pet sastojaka i manje od pola sata
Mattana ističe da mu je ovo omiljeni recept jer je jednostavan i brz, a rezultat su preukusni špageti
Kuhar Francesco Mattana iz Italije podijelio je svoj omiljeni recept za tjesteninu, koji ne zahtijeva mnogo sastojaka, a priprema traje manje od pola sata.
Mattana, koji je radio u restoranima u Londonu i Australiji i bio glavni chef u školi kuhanja Jamieja Olivera, kaže da je ovo najbolja tjestenina koju ćete ikada probati te da je čak i Talijani obožavaju, piše Express.
Francesco naglašava važnost korištenja kvalitetnih sastojaka: "Za ovaj recept potrebni su maslinovo ulje i kvalitetna suha tjestenina. Način na koji pripremamo češnjak čini ga slatkim i kremastim, a rajčice su ljetni plodovi – najbolje je iskoristiti sezonske, poput kombinacije cherry i baby rajčica."
Recept za špagete s umakom od rajčice
U videu na TikToku, talijanski kuhar je otkrio da je za pripremu ove jednostavne i ukusne tjestenine potrebno samo nekoliko sastojaka te tvrdi da je ovo najbolji umak od rajčice koji je ikada probao.
Sastojci:
-
200 g špageta
-
300 g kombinacije cherry i baby rajčica
-
Tri češnja češnjaka
-
Svježi listovi bosiljka
-
Maslinovo ulje
-
Sir Grana Padano
Priprema:
-
Rajčice operite i prerežite na pola. Češnjak ogulite i lagano zgnječite. Listove bosiljka narežite rukama da puste aromu.
-
U velikoj tavi zagrijte dvije do tri žlice maslinovog ulja na srednjoj vatri. Dodajte zgnječeni češnjak i pržite oko minute, pazeći da ne izgori.
-
Dodajte rajčice u tavu, posolite i umiješajte bosiljak. Dodajte malo vode da se rajčice omekšaju. Pokrijte tavu i pustite da umak krčka 5–10 minuta, povremeno miješajući.
-
U međuvremenu, u veliki lonac dodajte vodu, posolite i skuhajte špagete prema uputama na pakiranju do stanja al dente. Sačuvajte oko 60 ml vode od kuhanja tjestenine prije nego ocijedite špagete.
-
Prije nego što je tjestenina gotova, izvadite češnjak iz umaka, zgnječite ga u pire i vratite u tavu.
-
Špagete dodajte u tavu s umakom i dobro promiješajte. Ako je umak pregust, dodajte malo vode od kuhanja.
-
Isključite vatru i dodajte još maslinovog ulja, svježeg bosiljka i naribanog sira Grana Padano. Dobro promiješajte i poslužite toplo, po želji s dodatnim sirom i bosiljkom.
