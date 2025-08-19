Ovaj napitak je hit: Pozitivno djeluje na probavu ako se pravilno pripremi

Na TikToku je sve popularniji trend poznat kao "internal shower" — napitak od chia sjemenki, vode i limunovog soka koji navodno čisti organizam, potiče probavu i pomaže kod zatvora.

Iako ideja na prvu može zvučati radikalno, stručnjaci ističu da napitak s chia sjemenkama ima pozitivne učinke na probavu. Ipak, upozoravaju da nepravilna ili pretjerana upotreba može izazvati probavne smetnje pa savjetuju oprez i pravilnu primjenu, piše LADbible.

Prednosti chia sjemenki

Chia sjemenke su poznate po svojoj sposobnosti da apsorbiraju velike količine vode, pri čemu stvaraju gelastu teksturu. Upravo ta struktura pomaže u omekšavanju stolice i olakšava prolaz kroz crijeva. Osim toga, sjemenke su bogate vlaknima, proteinima, magnezijem, kalcijem i vitaminom B3, što ih čini vrijednim dodatkom prehrani.

Nutricionisti naglašavaju da već dvije žlice chia sjemenki sadrže oko 10 grama vlakana, gotovo trećinu preporučenog dnevnog unosa. Dijetetičarka Lindsay Malone objašnjava da redovita konzumacija može pomoći u regulaciji šećera u krvi, smanjenju žudnje za slatkim, kao i u održavanju zdravlja crijevne mikrobiote.

Upozorenje kod upotrebe chia sjemenki

No, unatoč potencijalnim dobrobitima namirnice, stručnjaci upozoravaju na nekoliko važnih pravila. Prije konzumacije, chia sjemenke moraju biti dobro natopljene u vodi jer sirove mogu izazvati nelagodu, nadutost pa čak i zatvor. Također, osobe koje inače ne unose puno vlakana trebaju napitak uvoditi postepeno, kako bi se tijelo naviknulo.

Poseban oprez preporučuje se osobama koje pate od probavnih smetnji poput Crohnove bolesti, sindroma iritabilnog crijeva ili divertikulitisa, kao i onima koji su nedavno bili na operaciji probavnog sustava. Za njih je, prije konzumacije, obvezna konzultacija s liječnikom. Također, limunov sok koji se često dodaje napitku može izazvati nelagodu kod osoba koje imaju žgaravicu.

