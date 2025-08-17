Rajčice će vam ovako trajati do dvije godine: Zadržat će svježinu i bez termičke obrade

Usred ljeta, kada vrtovi i tržnice obiluju zrelim rajčicama, mnogi traže načine kako sačuvati njihovu svježinu za duge zimske mjesece. Dok tradicionalna priprema zimnice često uključuje sate kuhanja i pasterizacije, postoji jednostavnija metoda koja čuva autentičnu aromu i hranjive tvari. Riječ je o pripremi sirove, mljevene rajčice koja, uz pravilan postupak, može ostati svježa i do dvije godine.

Ova svestrana namirnica savršena je baza za juhe, gulaše, umake za tjesteninu ili rižota, donoseći dašak ljeta na vaš stol čak i usred zime, piše Garden Betty.

Recept za dugotrajniju zimnicu od rajčice

Glavna prednost ove metode leži u jednostavnosti i očuvanju izvornog okusa. Izbjegavanjem termičke obrade, rajčica zadržava svježinu, vitamine i minerale koji se kuhanjem djelomično gube. Mnogi iskusni vrtlari i kuhari odustaju od zimnice zbog kompliciranih procesa blanširanja, guljenja i višesatnog ukuhavanja.

Osim toga, kožica rajčice, koja se ovdje ne uklanja, sadrži esencijalne aminokiseline i visoku razinu likopena, snažnog antioksidansa, što čini finalni proizvod još hranjivijim. Tajna dugotrajnosti ovog pripravka leži u korištenju prirodnog konzervansa i pažljivoj pripremi.

Sastojci:

10 kg zrelih, zdravih rajčica

5 ravnih jušnih žlica soli

1 vrećica vinobrana

2 vezice svježeg peršinovog lista

Nekoliko ljutih papričica (po želji)

Priprema:

Rajčice temeljito operite pod mlazom vode. Oštrim nožem uklonite tvrdi dio oko peteljke i narežite ih na krupnije komade kako bi stale u stroj za mljevenje. Pripremljene rajčice sameljite u stroju za mljevenje mesa, koristeći sito s najvećim otvorima. Cilj je dobiti komadiće, a ne tekući sok. Samljevenu smjesu prebacite u veliku, čistu posudu. Dodajte sol, vinobran i sitno nasjeckani peršinov list. Sve sastojke dobro izmiješajte drvenom ili plastičnom kuhačom (izbjegavajte metal). Smjesu ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi najmanje dva sata kako bi se okusi proželi, a konzervans počeo djelovati. Pripremite čiste, prethodno sterilizirane staklenke ili boce sa širokim grlom. Smjesu još jednom promiješajte i pažljivo ulijte u staklenke. Staklenke hermetički zatvorite čistim poklopcima. Spremite ih na hladno i tamno mjesto, poput podruma ili smočnice. Ovako pripremljena rajčica može se čuvati do dvije godine.

Alternativne metode čuvanja

Ako želite izbjeći korištenje konzervansa, sirovu mljevenu rajčicu možete sačuvati zamrzavanjem. Nakon mljevenja, smjesu jednostavno rasporedite u vrećice za zamrzavanje, istisnite višak zraka i položite ih ravno dok se ne zalede. Na taj način zauzimaju manje prostora, a mogu se čuvati do tri mjeseca.

Za one koji preferiraju klasične metode, kuhanje i pasterizacija ostaju pouzdana opcija. U tom je slučaju važno dodati kiselinu, poput limunovog soka, kako bi se osigurala dugotrajna sigurnost proizvoda.

