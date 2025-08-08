Recept za savršen pekmez od jagoda kojeg će lako napraviti i početnici

Pekmez od jagoda ima slatki okus i miris koji nas vraćaju u djetinjstvo i donose dašak ljeta tijekom zimskih dana. Priprema je jednostavnija nego što mislite, a mi vam donosimo sve što trebate znati.

Kako napraviti pekmez od jagoda?

Pekmez od jagoda neizostavan je dio pripreme za hladne dane. Kako biste dobili ukusan pekmez, slijedite ove korake:

Sastojci za pekmez od jagoda:

1 kg svježih, zrelih jagoda

500-700 g šećera (količina ovisi o slatkoći jagoda i vašem ukusu)

Sok 1 limuna

Priprema pekmeza od jagoda:

1. Čišćenje i sjeckanje - Jagode dobro operite, očistite od peteljki i narežite na četvrtine ili manje komade, ovisno o tome želite li pekmez s komadićima voća ili glađi.

2. Miješanje sastojaka - U široki lonac s debljim dnom stavite nasjeckane jagode, šećer i limunov sok. Nježno promiješajte i ostavite da odstoji 15-20 minuta kako bi jagode pustile sok.

3. Kuhanje - Stavite lonac na laganu vatru i miješajte dok se šećer potpuno ne otopi. Zatim pojačajte vatru i pustite da smjesa proključa. Smanjite vatru i kuhajte otprilike 20-40 minuta, povremeno miješajući kako pekmez ne bi zagorio te uklanjajte pjenu koja se stvara na površini.

4. Test gustoće - Da biste provjerili je li pekmez gotov, stavite tanjurić u zamrzivač na nekoliko minuta. Na ohlađeni tanjurić kapnite malo pekmeza. Ako se kap ne razlijeva i lagano se nabora kad je gurnete prstom, pekmez je dovoljno gust.

5. Spremanje u staklenke - Vrući pekmez pažljivo ulijevajte u prethodno sterilizirane i zagrijane staklenke. Odmah ih čvrsto zatvorite, okrenite naopako na 5 minuta kako bi se stvorio vakuum, a zatim vratite u normalan položaj i pustite da se potpuno ohlade.

Kako zgusnuti pekmez od jagoda?

Ako vam se čini da je pekmez od jagoda nakon kuhanja ostao previše rijedak, ne brinite jer postoji rješenje i za to.

Najbolji načini kako zgusnuti pekmez od jagoda su:

Duže kuhanje

Najjednostavnija metoda je da ga nastavite kuhati na laganoj vatri, povremeno miješajući kako bi višak vode ispario do željene gustoće.

Dodajte jabuku

Jabuke su prirodno bogate pektinom, tvari koja zgušnjava džemove. Na kilogram jagoda naribajte jednu kiseliju jabuku i kuhajte zajedno s jagodama. Jabuka neće značajno promijeniti okus, a pomoći će pri zgušnjavanju pekmeza.

Limunov sok

Kiselina iz limuna pomaže aktivirati prirodni pektin u jagodama te ga na taj način čini gušćim.

Recept za pekmez od jagoda bez šećera

Za one koji izbjegavaju rafinirani šećer, postoji odlična alternativa. Ključ je u korištenju vrlo zrelih i slatkih jagoda.

Sastojci:

1 kg vrlo zrelih jagoda

sok 1 limuna

Priprema:

1. Operite i očistite zrele jagode te ih narežite na četvrtine.

2. Stavite ih u lonac na laganu vatru i kuhajte dok potpuno ne omekšaju i ne počnu se zgušnjavati.

3. Umjesto šećera, za zgušnjavanje i blagu slatkoću koristite dvije do tri žlice chia sjemenki. Umiješajte ih u smjesu i kuhajte još par minuta. Rok trajanja pekmeza od jagoda bez šećera je znatno manji od onog sa šećerom pa ga je najbolje držati u hladnjaku i potrošiti unutar nekoliko tjedana.

Po želji, možete dodati žlicu meda ili javorovog sirupa nakon što se pekmez malo ohladi za dodatnu slatkoću.

Zanimljivi dodaci za pekmez od jagoda

Kad svladate osnovni recept, slobodno se poigrajte okusima jer se upravo jagoda slaže s brojnim okusima.

Pekmez od jagoda i bazge

Ova ukusna kombinacija idealni je spoj proljeća i ranog ljeta u staklenci. Tijekom kuhanja u pekmez dodajte nekoliko opranih cvjetova svježe bazge (povezanih koncem radi lakšeg vađenja) ili nekoliko žlica domaćeg sirupa od bazge koji će stvoriti predivnu aromu i bogat okus.

Pekmez od jagoda i jabuka

Jabuke su odličan prirodni zgušnjivač koji se nerijetko koristi u pripremi brojnih pekmeza, no to nije jedini razlog. One daju blagu, ugodnu kiselkastu notu koja savršeno balansira slatkoću jagoda što je idealno za osobe koji vole manje slatke namaze.

Pekmez od jagoda i chia sjemenki

Ovo je najbrža i najzdravija verzija, popularno zvana "sirovi džem". Jednostavno izmiksajte svježe jagode, dodajte chia sjemenke i zaslađivač po želji (npr. javorov sirup) te promiješajte. Ostavite u hladnjaku nekoliko sati da se zgusne i dobili ste savršen zdravi namaz za doručak koji je gotov u svega nekoliko minuta.

