Ukusno osvježenje i saveznik zdravlja: Pripremite kod kuće savršeni sirup od limuna
Limun sa svojom jarkom bojom i osvježavajućim okusom, nije samo omiljeni dodatak jelima i pićima, već i prava oaza zdravlja
Jedan od najpopularnijih načina za očuvanje blagodati limuna je priprema domaćeg sirupa. Bilo da se radi o sirovoj verziji koja čuva sve vitamine ili kuhanom sirupu idealnom za dulje skladištenje, sirup od limuna je jednostavan za napraviti, a nevjerojatno svestran.
Otkrijte kako napraviti savršeni sirup od limuna i obogatite svoju svakodnevicu ovim tekućim blagom!
Za što je dobar sirup od limuna?
Sirup od limuna nije samo ukusno osvježenje, već i saveznik zdravlja. Ovo su ključne prednosti konzumacije sirupa od limuna:
- Bogat izvor vitamina C - Limun je poznat po visokom udjelu vitamina C, snažnog antioksidansa koji jača imunološki sustav, pomaže u borbi protiv prehlada i gripe te potiče zdravlje kože.
- Hidratacija i detoksikacija - Razrijeđen s vodom, sirup od limuna postaje ukusan napitak koji potiče unos tekućine, pomaže u prirodnoj detoksikaciji organizma i poticanju rada jetre.
- Poboljšava probavu - Konzumacija vode s limunom, odnosno sirupom, može pomoći u poticanju probavnog sustava, smanjenju nadutosti i olakšavanju probavnih smetnji.
- Prirodni izvor energije - Osvježavajući okus i miris limuna mogu podići raspoloženje i pružiti blagi poticaj energije bez kofeina.
Recept za sirup od limuna
Ovaj recept za sirup od limuna je idealan za one koji žele sačuvati maksimalnu količinu vitamina C jer nema termičke obrade limunovog soka, no ima kraći rok trajanja od onog kuhanog pa ga popijte što prije.
Sastojci:
- 1 kg organskih limuna (birajte one s tanjom korom)
- 1 kg šećera
- 1 litra vode
- 1-2 vrećice limunske kiseline (10-20 g za konzerviranje)
Priprema:
- Limune dobro operite, a zatim ih narežite na tanke ploške. Ako ne koristite organske limune, preporučuje se oguliti koru.
- U veliku staklenu ili keramičku posudu slažite red ploškica limuna, pa red šećera. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.
- Prelijte sve s jednom litrom vode i dodajte limunsku kiselinu te lagano promiješajte.
- Pokrijte posudu čistom krpom i ostavite da stoji 24 sata na hladnom i tamnom mjestu te povremeno promiješajte kako bi se šećer otopio.
- Nakon 24 sata, dobro procijedite tekućinu kroz gustu gazu ili cjedilo. Dobro istisnite limune kako biste dobili sav sok.
- Dobiveni sirup ulijte u čiste, sterilizirane staklene boce i čuvajte ga u hladnjaku.
Recept za kuhani sirup od limuna
Kuhani sirup od limuna ima duži rok trajanja i idealan je ako želite napraviti veće zalihe dok imate svježe i bio limune.
Sastojci:
- 1 litra svježe iscijeđenog soka od limuna (otprilike 2-2,5 kg limuna)
- 1,5 kg šećera
- 1 litra vode
- Korica od 2-3 organska limuna (samo žuti dio)
Priprema:
- U velikom loncu pomiješajte vodu i šećer. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri, miješajući dok se šećer potpuno ne otopi.
- Kada smjesa proključa, smanjite vatru i kuhajte još 5-10 minuta da dobijete gusti šećerni sirup.
- Dodajte svježe iscijeđeni sok od limuna i naribanu koricu.
- Pojačajte vatru i pustite da smjesa ponovno proključa. Čim proključa, maknite lonac s vatre te nemojte dugo kuhati kako se ne bi izgubilo previše arome i vitamina.
- Ostavite sirup da se malo ohladi, a zatim ga procijedite kroz gustu gazu kako biste uklonili koricu i eventualne ostatke pulpe.
- Vrući sirup ulijevajte u prethodno sterilizirane i zagrijane staklene boce te odmah dobro zatvorite. Ohlađeni sirup čuvajte na tamnom i hladnom mjestu.
Kako i kada piti sirup od sirupa?
Sirup od limuna je izuzetno svestran, a najčešće se pije razrijeđen s običnom ili mineralnom vodom kao osvježavajući sok. Možete ga dodati u ohlađeni crni ili zeleni čaj za pripremu "ledenog čaja", koristiti kao preljev za sladoled, palačinke, voćne salate ili kao sastojak u koktelima i marinadama. Čaša vode sa žlicom sirupa ujutro može biti odličan početak dana za poticanje probave i hidrataciju.
Postoje li osobe koje ne bi trebale piti sirup od limuna?
Iako je sirup od limuna uglavnom siguran i zdrav, pojedine osobe trebale bi biti oprezne:
- Osobe s gastritisom i GERB-om - Visoka kiselost limuna može pogoršati simptome poput žgaravice i bolova u želucu.
- Osobe s osjetljivom zubnom caklinom - Kiselina iz limuna može oštetiti zubnu caklinu stoga se preporučuje piti napitak na slamku i isprati usta vodom nakon konzumacije.
- Osobe s alergijom na citruse - Iako rijetka, alergija na citruse je moguća i takve osobe trebaju izbjegavati ovaj sirup.
