Rashladite se osvježavajućim sokom od mente i limuna po receptu bake Slavice

Metvica je mirisna i ukusna biljka koja je sastojak mnogih jela i pića. Također ima zdravstvene prednosti koje mogu uključivati ​​ublažavanje probavnih smetnji, poboljšanje funkcije mozga i prikrivanje lošeg zadaha.

Metvica je naziv za više od desetak biljnih vrsta, uključujući paprenu metvicu i običnu metvicu, koje pripadaju rodu Mentha. Ove biljke su posebno poznate po osjećaju hlađenja koji pružaju. Mogu se dodavati hrani u svježem i osušenom obliku. Popularan je sastojak nekoliko vrsta hrane i pića, od čajeva i alkoholnih pića do umaka, salata i deserata.

Zdravstvene prednosti metvice

Iako konzumacija biljke nudi neke zdravstvene prednosti, istraživanja pokazuju da nekoliko zdravstvenih dobrobiti metvice proizlazi iz nanošenja na kožu, udisanja njezine arome ili uzimanja u obliku kapsule.

Bogata je hranjivim tvarima

Iako se obično ne konzumira u velikim količinama, metvica sadrži priličnu količinu hranjivih tvari.

Zbog svog osvježavajućeg okusa, menta se često dodaje u recepte u malim količinama, tako da konzumiranje čak 1/3 šalice može biti teško. Međutim, moguće je da ćete se približiti ovoj količini u nekim receptima za salate koji uključuju metvicu među ostalim sastojcima.

Metvica je posebno dobar izvor vitamina A, topljivog u mastima, koji je ključan za zdravlje očiju i vid. Također je moćan izvor antioksidansa, posebno u usporedbi s drugim biljem i začinima. Antioksidansi pomažu u zaštiti tijela od oksidativnog stresa, vrste oštećenja stanica uzrokovanog slobodnim radikalima.

Može poboljšati sindrom iritabilnog crijeva

Sindrom iritabilnog crijeva čest je poremećaj probavnog trakta. Karakteriziraju ga probavni simptomi poput bolova u trbuhu, plinova, nadutosti i promjena u navikama pražnjenja crijeva. Iako liječenje često uključuje promjene u prehrani i uzimanje lijekova, istraživanja pokazuju da uzimanje ulja paprene metvice kao biljnog lijeka također može biti od pomoći.

Ulje paprene metvice sadrži spoj zvan mentol, za koji se smatra da pomaže u ublažavanju simptoma sindroma iritabilnog crijeva svojim opuštajućim učincima na mišiće probavnog trakta.

Jedno je istraživanje pokazalo da je 75 posto pacijenata koji su uzimali ulje paprene metvice četiri tjedna pokazalo poboljšanje simptoma ovog sindroma, u usporedbi s 38 posto pacijenata u placebo skupini. Naime, gotovo sva istraživanja koja pokazuju ublažavanje simptoma sindroma iritabilnog crijeva koristila su uljne kapsule umjesto sirovog lišća metvice.

Može pomoći u ublažavanju probavnih smetnji

Metvica također može biti učinkovita u ublažavanju drugih probavnih problema kao što su želučane tegobe i probavne smetnje koje se mogu pojaviti kada hrana predugo stoji u želucu prije nego što prijeđe u drugi dio probavnog trakta.

Brojne studije pokazale su da hrana brže prolazi kroz želudac kada ljudi uzimaju ulje paprene metvice uz obroke, što bi moglo ublažiti simptome ove vrste probavnih smetnji.

Poboljšava simptome prehlade

Mnogi lijekovi protiv prehlade i gripe koji se izdaju bez recepta sadrže mentol, primarni spoj u ulju paprene metvice. Mnogi ljudi vjeruju da je mentol učinkovit nazalni dekongestiv koji se može riješiti začepljenosti i poboljšati protok zraka i disanje. Međutim, brojne studije pokazuju da mentol nema dekongestivnu funkciju.

Istraživanje također pokazuje da mentol može subjektivno poboljšati disanje kroz nos. Znači iako mentol ne djeluje kao dekongestiv, može pomoći da ljudi lakše dišu na nos. Ovo će vjerojatno pružiti barem malo olakšanja kod prehlade ili gripe.

Sirup od mente i limuna

Baka Slavica otkrila nam je recept za sok od mente i limuna od kojeg se dobije osam litara sirupa koji osvaja svojom svježinom i jednostavnošću pripreme. Ako želite možete napraviti pola količine.

Kombinacija mirisne mente i kiselkastog limuna pravi je pogodak za sve koji žele prirodno i ukusno osvježenje. Uz nekoliko jednostavnih koraka, možete uživati u napitku koji će vas rashladiti i osvježiti.

Sastojci:

5 l vode

5 kg šećera

250 g mente

1 kg limuna

limunska kiselina po želji

Postupak:

U vodu stavimo mentu, šećer i limun pa u blenderu izmiksamo šaku mente s vodom i ulijemo u pripremljenu smjesu.

Promiješamo i ostavimo 24 sata uz povremeno miješanje. Sutradan ocijedimo kroz gazu i napunimo boce.

Mentu blendamo zbog jače arome i prirodnije boje.

Može se dodati i malo konzervansa, ali i ne mora.

