Ovako ispijanje kave može povećati rizik od raka: 'Ovo pomaže i smanjuje opasnost'

Studija objavljena ove godine u časopisu British Journal of Cancer pokazuje da konzumacija osam ili više šalica vrlo vruće kave ili čaja dnevno (više od približno 65 stupnjeva Celzija) može povećati rizik od raka jednjaka čak 5,6 puta u odnosu na one koji ne piju vruće napitke.

Istraživanje je obuhvatilo više od pola milijuna sudionika iz UK Biobanke. Kod onih koji dnevno popiju do četiri šalice vrlo vrućih napitaka, rizik se udvostručio na 2,5 puta, dok je kod četiri do šest šalica povećan 3,7 puta, a kod šest do osam šalica 4,8 puta, piše Daily Mail.

Temperatura napitka oštećuje jednjak

Čak i umjerenija konzumacija vrućih napitaka nosi povećan rizik: do četiri šalice dnevno povećavaju ga 1,6 puta, četiri do šest šalica dva puta, šest do osam 2,5 puta, a više od osam šalica rizik podiže na čak tri puta više.

Istraživači ističu da napici koji se konzumiraju na temperaturama višim od 65 stupnjeva Celzija spadaju u skupinu "vjerojatno kancerogenih" za ljude. Iako je preporučena temperatura pripreme kave između 90 i 96 stupnjeva, a čaja između 80 i 100 stupnjeva Celzija, ljudi ih obično piju na znatno nižim temperaturama, u rasponu od 50 do 68 stupnjeva.

Profesor gastroenterolog Vincent Ho objašnjava: "Pijenje većih količina vrlo vrućih napitaka može oštetiti stanice sluznice jednjaka što dugoročno može dovesti do razvoja raka." Također upozorava da oštećenje izazvano toplinom prilikom ispijanja vrlo vrućih napitaka može oslabiti prirodnu barijeru jednjaka te ga učiniti ranjivijim na dodatna oštećenja, poput refluksa kiseline ili karcinogena iz alkohola i duhana.

"Osobe koje vole jako vruće napitke mogle bi imati koristi od snižavanja temperature pića, barem kada je riječ o riziku od raka jednjaka", savjetuju istraživači.

Ove godine u SAD-u očekuje se više od 22.000 novih slučajeva raka jednjaka, uz više od 16.000 smrtnih ishoda. Liječenje postaje znatno zahtjevnije u naprednim fazama bolesti dok je petogodišnja stopa preživljavanja u ranoj fazi oko 46 posto, u četvrtom stadiju ona pada na svega približno pet posto.

Jedna ranija studija iz 2018. pokazala je da je optimalna temperatura za ispijanje kave, uz očuvanje okusa i minimalizaciju rizika, oko 58 stupnjeva Celzija. Profesor Ho preporučuje: "Usporite, dajte napitku vremena da se ohladi jer se temperatura može spustiti za deset do 15 stupnjeva Celzija u pet minuta. Mali gutljaji također pomažu u provjeri temperature i smanjuju rizik od oštećenja sluznice jednjaka."

