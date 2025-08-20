Često jedete pomfrit? Stručnjaci upozoravaju na ozbiljnu bolest koju možete dobiti

Ljudi koji jedu tri porcije pomfrita tjedno imaju veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, sugerira nova studija.

Oni koji konzumiraju slične količine kuhanog, pečenog ili pire krumpira nisu u povećanom riziku od te bolesti, otkrili su autori studije.

Međunarodni tim istraživača, uključujući stručnjaka sa Sveučilišta u Cambridgeu, istraživao je eventualnu vezu između konzumacije krumpira i rizika od dijabetesa tipa 2.

Veća konzumacija prženih krumpirića povećava rizik

Analizirali su podatke studija koje prate zdravlje više od 205.000 zdravstvenih radnika u SAD-u, a te su studije provođene tijekom gotovo četiri desetljeća.

Istraživački tim otkrio je da konzumacija pečenog, kuhanog ili pire krumpira nije povezana s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.

"Rizici povezani s unosom krumpira varirali su ovisno o načinu spremanja", napisali su autori u članku objavljenom u medicinskom časopisu BMJ.

Ljudi s većom konzumacijom prženih krumpirića, barem tri porcije tjedno, bili su u 20 posto većem riziku, dok je onima koji jedu pomfrit pet puta tjedno rizik za razvoj te bolesti bio 27 posto veći.

Istraživački tim također je otkrio da zamjena tri porcije krumpira svaki tjedan cjelovitim žitaricama smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 za osam posto.

"Procjenjuje se da zamjena bilo kojeg oblika krumpira, posebno pomfrita, cjelovitim žitaricama smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, što naglašava važnost promicanja cjelovitih žitarica kao bitnog dijela zdrave prehrane", napisali su.

U cjelovite žitarice ubrajaju se smeđa riža, zob, raž, kvinoja, ječam ili proso.

