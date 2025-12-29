Trump šokirao izjavom o Rusiji, pazite kako je reagirao Zelenski: Kamere sve snimile

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u Mar-a-Lagu na Floridi ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nakon sastanka poručio da se nada da su razgovori o kraju rata bliži.

Poručio je da još uvijek nisu postigli dogovor, ali da su vrlo blizu. Lideri su također razgovarali o sigurnosnim jamstvima između SAD-a i Ukrajine te su naznačili da je dogovor o tome gotovo postignut.

Reakcija Zelenskog

Međutim, posebnu pozornost privukla je Trumpova izjava o Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu nakon što su novinari pitali hoće li Rusija snositi odgovornost u financijskoj obnovi Ukrajine.

"Rusija želi da Ukrajina uspije. Zvuči pomalo čudno, ali objašnjavao sam predsjedniku (Zelenskom) da je predsjednik Putin bio vrlo velikodušan u svom stavu po pitanju uspjeha Ukrajine. Uključujući opskrbu energijom, električnom energijom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama", ustvrdio je Trump.

Zelensky looks uncomfortable as Trump argues that Russia wants Ukraine to succeed. I understand why this is not a popular argument in Ukraine, and if I were Ukrainian, I would probably make the same facial expression as Zelensky, given all the destruction caused by Russia.… pic.twitter.com/WE4cEqlgmt — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) December 29, 2025

Kamera je zabilježila reakciju Zelenskog koji je izrazima lica jasno kazao što misli o tome. Isprva je pozorno slušao, zatim u čudu podigao obrve, a onda se samo sarkastično nasmijao.

'Potpuno suludo'

Trumpove riječi osudili su brojni politički analitičari i novinari, prenosi Mediaite. "Kad uistinu želim da moj susjed uspije, provalim mu u kuću, brutalno zlostavljam njegovu obitelj, otmem mu djecu, spalim kuću do temelja, a pritom vičem: 'brate, samo pokušavam pomoći'", slikovito je opisala Sarah Longwell, politička konzultantica i osnivačica konzervativnog portala The Bulwark.

"Sauron želi da Frodo uspije", napisao je analitičar Oliver Alexander, pritom aludirajući na likove iz Gospodara prstenova. "Potpuno suluda izjava o zemlji koju je Rusija napala i bombardirala. Nazvati Putina velikodušnim dok se Ukrajina bori za svoj opstanak govori vam sve o tome na čijoj je Trump zapravo strani", naveo je politički strateg Adam Parkhomenko.

