GLEDA I NE VJERUJE /

Trump šokirao izjavom o Rusiji, pazite kako je reagirao Zelenski: Kamere sve snimile

Trump šokirao izjavom o Rusiji, pazite kako je reagirao Zelenski: Kamere sve snimile
Foto: X/screenshot

Trumpove riječi osudili su brojni politički analitičari i novinari

29.12.2025.
9:49
Erik Sečić
X/screenshot
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u Mar-a-Lagu na Floridi ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nakon sastanka poručio da se nada da su razgovori o kraju rata bliži.

Poručio je da još uvijek nisu postigli dogovor, ali da su vrlo blizu. Lideri su također razgovarali o sigurnosnim jamstvima između SAD-a i Ukrajine te su naznačili da je dogovor o tome gotovo postignut. 

Reakcija Zelenskog 

Međutim, posebnu pozornost privukla je Trumpova izjava o Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu nakon što su novinari pitali hoće li Rusija snositi odgovornost u financijskoj obnovi Ukrajine. 

"Rusija želi da Ukrajina uspije. Zvuči pomalo čudno, ali objašnjavao sam predsjedniku (Zelenskom) da je predsjednik Putin bio vrlo velikodušan u svom stavu po pitanju uspjeha Ukrajine. Uključujući opskrbu energijom, električnom energijom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama", ustvrdio je Trump.

Kamera je zabilježila reakciju Zelenskog koji je izrazima lica jasno kazao što misli o tome. Isprva je pozorno slušao, zatim u čudu podigao obrve, a onda se samo sarkastično nasmijao. 

'Potpuno suludo' 

Trumpove riječi osudili su brojni politički analitičari i novinari, prenosi Mediaite. "Kad uistinu želim da moj susjed uspije, provalim mu u kuću, brutalno zlostavljam njegovu obitelj, otmem mu djecu, spalim kuću do temelja, a pritom vičem: 'brate, samo pokušavam pomoći'", slikovito je opisala Sarah Longwell, politička konzultantica i osnivačica konzervativnog portala The Bulwark.

"Sauron želi da Frodo uspije", napisao je analitičar Oliver Alexander, pritom aludirajući na likove iz Gospodara prstenova. "Potpuno suluda izjava o zemlji koju je Rusija napala i bombardirala. Nazvati Putina velikodušnim dok se Ukrajina bori za svoj opstanak govori vam sve o tome na čijoj je Trump zapravo strani", naveo je politički strateg Adam Parkhomenko

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević analizirao ključne pregovore Trumpa i Zelenskog: 'Najvažnija stvar nije dogovorena'

UkrajinaSadVolodimir ZelenskiDonald Trump
komentara
