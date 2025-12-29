Briljantne obrane, gol koji je riješio utakmicu, dva crvena: Ovo su ključni trenuci pobjede Hrvatske

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SJAJNI NAŠI RUKOMETAŠI /

Pomlađena hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrala je u Poreču pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i ostvarila pobjedu 26-23 (14-11).

Utakmica, koju ste mogli gledati na RTL-u i platformi Voyo, je ponudila mnoštvo zanimljivosti, a u videu pogledajte neke od ključnih trenutaka.

Briljirao je naš golman Dino Slavić koji je skupio 15 obrana, Hrvatska je dobila dva crvena (isključeni su Filip Glavaš i Josip Šimić), najveću prednost u utakmici (+5) imali smo na početku drugog poluvremena, a sjajni Leon Ljevar je dvije minute prije kraja riješio pitanje pobjednika.