Ovo je prava istina o lososu: Stručnjaci razbijaju pet mitova u koje mnogi vjeruju

Konzumacija plodova mora u SAD-u je na najvišoj razini, a losos je najčešće konzumirana riba, prema podacima Ministarstva poljoprivrede SAD-a. Lako je razumjeti zašto je losos toliko popularan: kao osnovni dio mediteranske prehrane, bogat je hranjivim tvarima, uključujući omega-3 masne kiseline (koje su dobre za srce, mozak i kožu), proteine i vitamin D, piše HuffPost.

Pet mitova o lososu

Unatoč popularnosti, stručnjaci za plodove mora kažu da i dalje postoji nekoliko uobičajenih zabluda o lososu koje jednostavno nisu točne, a mi vam donosimo njih pet.

1. Svježe je bolje od zamrznutog

Kada kupujete losos, prva odluka je hoćete li ga uzeti svježeg s ribarnice ili zamrznutog iz trgovine. Jason Hedlund, glavni kupac plodova mora u Whole Foods Marketu, kaže da svježi losos nije hranjiviji, niti nužno ukusniji, od zamrznutog.

Ako planirate jesti losos u roku od dva dana, svježi je dobar izbor. No, ako ga želite imati pri ruci i ne znate kada ćete ga pojesti, bolje je uzeti zamrznuti. Mnogi ne znaju da se losos zamrzava samo nekoliko sati nakon ulova, što zadržava sve hranjive tvari i okus.

Mark Lang, profesor marketinga hrane na Sveučilištu u Tampi, također kaže da je zamrznuti losos ponekad najsvježiji jer se odmah zamrzava. Ako želite jesti losos češće zbog zdravstvenih prednosti, preporučuje kupnju zamrznutog i odmrzavanje dan prije pripreme.

2. Uzgojeni losos nije dobar kao divlji

Svi stručnjaci kažu da uzgojeni losos često dobiva lošu reputaciju, koja nije opravdana. Mark LaMonaco iz Wegmansa kaže da bez odgovornog uzgoja ne bi bilo dovoljno lososa za potražnju.

Doug Varanai iz Sproutsa dodaje da je uzgoj lososa nužan kao i uzgoj piletine, govedine i svinjetine, jer pomaže zaštititi divlje populacije od prekomjernog ribolova.

Lang objašnjava da loša reputacija potječe iz 1970-ih, kada nije bilo dovoljno regulacija pa se losos uzgajao u prljavim i prenatrpanim uvjetima. Danas su stvari drukčije, jer inspektori provjeravaju ribnjake i mogu oduzeti certifikate ako se krše pravila. Stručnjaci kažu da su hranjive vrijednosti uzgojenog i divljeg lososa slične, ali divlji ima čvršću teksturu i intenzivniji okus zbog prirodne prehrane, dok je uzgojeni blaži, masniji i mekši.

3. Uzgojeni losos je pun antibiotika

Ako izbjegavate uzgojenog lososa zbog antibiotika, stručnjaci kažu da nema razloga za brigu. U SAD-u, Kanadi, Norveškoj i drugim dobro reguliranim zemljama antibiotici se rijetko koriste, a ako se koriste, podliježu strogom veterinarskom nadzoru.

No, u nekim zemljama sa slabijom regulacijom zabilježena je prekomjerna upotreba antibiotika, što je zabrinjavajuće i za zdravlje i za okoliš. Zato je preporuka tražiti losos s certifikatima poput ASC (Aquaculture Stewardship Council) ili BAP (Best Aquaculture Practices).

4. Losos ima puno žive

Losos nije bogat živom i siguran je za redovitu konzumaciju. Varanai ističe da su zdravstvene prednosti jedenja lososa daleko veće od bilo kakvih briga oko žive.

Zbog kratkog životnog vijeka i niske pozicije u hranidbenom lancu, losos ne nakuplja velike količine žive. Što je riba viša u lancu i što duže živi, to može imati više žive, ali životni ciklus lososa obično traje tri do pet godina, što nije dovoljno da se nakupi opasna razina.

5. Boja lososa govori koliko je svjež

Boja lososa važna je, ali živopisna boja nije uvijek pokazatelj svježine. Neki uzgojeni lososi dobivaju boju iz dodatka astaksantina u hrani, pa živopisna boja ne znači uvijek da je losos svježiji. Astaksantin je dodatak prehrani koji se nalazi i u prirodnoj prehrani divljeg lososa te se koristi i kao dodatak prehrani za ljude zbog svojih antioksidativnih svojstava.

Prilikom kupovine svježeg lososa treba provjeriti miris (treba biti blag, ne riblji), teksturu (čvrsta, ne mekana) i izgled (vlažan, bez suhoće, promjena boje, neobičnih mrlja ili sivih dijelova). Ako losos ima glavu, oči trebaju biti bistre. Mutne oči znače da je riba dugo izvan vode.

