Majka i kći preminule nakon što su ih dvaput poslali na kućno liječenje: Petero pod istragom

Talijansku regiju Molise potresa tragedija u kojoj su život izgubile majka (50) i njezina kći (15). Preminule su u bolnici u razmaku od nekoliko sati, iako su tri puta u tri dana tražile pomoć liječnika koji su ih uporno vraćali kući s dijagnozom "obične želučane viroze".

Sve je započelo na Badnjak kada su se majka, otac (55) i kći javili na hitni prijem bolnice Cardarelli u Campobassu, žaleći se na snažne bolove u trbuhu i povraćanje. Oko 1 sat ujutro liječnici su ih pustili kući uz dijagnozu trovanja hranom.

Međutim, simptomi su se nastavili i ujutro pa se obitelj ponovno vratila na hitnu, ali su ih opet poslali na kućno liječenje. Tek 27. prosinca, kada su bolovi postali neizdrživi, majka i kći su primljene u bolnicu, no već je bilo prekasno. Preminule su jedna za drugom uslijed višestrukog zatajenja organa uzrokovanog toksinima, piše Ansa.

Liječnici pod istragom

Talijansko tužiteljstvo odmah je pokrenulo istragu liječnika zbog sumnje u nesavjesno liječenje i ubojstvo iz nehaja. U istragu je uključeno petero liječnika koji su pregledavali obitelj tijekom tri dana.

Zaplijenjena je kompletna medicinska dokumentacija te je naložena obdukcija preminule majke i kćerke.

Istražuje se i hrana koju je obitelj konzumirala kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Prema dostupnim informacijama, obitelj je jela ribu, morske plodove i gljive u društvu prijatelja i rodbine.

S obzirom na to da nitko od gostiju nije pokazivao simptome trovanja, pod istragom je i ostala hrana iz obiteljske kuće te ostaci koji su pronađeni u smeću.

Otac izvan životne opasnosti

Otac se trenutačno nalazi izvan životne opasnosti te se nalazi na liječenju u bolnici u Rimu gdje se provode toksikološki testovi. Testovima će biti podvrgnuta i starija kći, iako nije pokazivala simptome.

"S obzirom na iznimnu složenost kliničke slike naložene su multidisciplinarne procjene kako bi se utvrdilo je li bilo nemara ili podcjenjivanja kliničke slike maloljetnice i njezine majke, kao i pogrešaka u primjeni dijagnostičkih protokola", rekao je tužitelj Nicola D'Angelo.

