Cijela obitelj otrovala se ugljičnim monoksidom, najmanji ima samo šest godina

Pet članova obitelji završilo je u bolnici zbog sumnje na trovanje ugljičnim monoksidom u Markovcu Našičkom.

Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice zaprimilo je jučer u 16.14 sati dojavu o mogućem trovanju. Očevid je obavila očevidna ekipa Policijske uprave osječko-baranjske, a sudjelovali su i stručnjaci za plinske sustave i dimnjake.

Utvrđeno je da je peteročlana obitelj u dobi od 82, 52, 46, 8 i 6 godina u kuću došla 22. prosinca oko 23 sata. Riječ je o kući u kojoj borave samo mali dio godine.

"Jučer poslijepodne došlo je do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u zatvorenom prostoru. Plin su udisali svi ukućani. Na raniji poziv vlasnika u kuću je došao stručnjak za plinske sustave koji je ukućane zatekao dezorijentirane ili u nesvijesti.

Odmah je pozvao djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Djelatnici hitne pomoći petero članova obitelji hitno su prevezli u Županijsku bolnicu u Našicama. Ondje su zadržani na promatranju. Svi su izvan životne opasnosti.", izvijestila je PU osječko baranjska.

Policija nastavlja istragu na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

