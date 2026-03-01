FREEMAIL
OBLACI DIMA /

Iran pokrenuo novi val napada: Šire se snimke iz Abu Dhabija, odjekuju snažne eksplozije

Iran pokrenuo novi val napada: Šire se snimke iz Abu Dhabija, odjekuju snažne eksplozije
Foto: Screenshot X

Na dostupnim snimkama vidi se dim iznad luke, dok su stanovnici prijavili da su čuli zrakoplove kako nadlijeću grad u trenutku eksplozija

1.3.2026.
14:02
danas.hr
Screenshot X
Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) priopćio je da je pokrenuo novi val projektila i dronova prema zemljama u regiji.

Ubrzo nakon toga, iz Abu Dhabija stižu informacije o snažnim detonacijama. Iznad područja u blizini gradske luke viđeni su oblaci dima koji su se uzdizali iznad grada. Za sada nije jasno što je točno pogođeno niti ima li štete.

Na dostupnim snimkama vidi se dim iznad luke, dok su stanovnici prijavili da su čuli zrakoplove kako nadlijeću grad u trenutku eksplozija. Službene informacije o razmjerima štete i eventualnim žrtvama zasad nisu objavljene.

IranIzraelAbu DhabiEpski Gnjev
najčitanije
