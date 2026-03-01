Iran pokrenuo novi val napada: Šire se snimke iz Abu Dhabija, odjekuju snažne eksplozije

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) priopćio je da je pokrenuo novi val projektila i dronova prema zemljama u regiji.

Ubrzo nakon toga, iz Abu Dhabija stižu informacije o snažnim detonacijama. Iznad područja u blizini gradske luke viđeni su oblaci dima koji su se uzdizali iznad grada. Za sada nije jasno što je točno pogođeno niti ima li štete.

Iran is firing missiles and drones at the 🇦🇪UAE.



Na dostupnim snimkama vidi se dim iznad luke, dok su stanovnici prijavili da su čuli zrakoplove kako nadlijeću grad u trenutku eksplozija. Službene informacije o razmjerima štete i eventualnim žrtvama zasad nisu objavljene.