Zaboravite sve što ste znali o rezanju luka: Matematičari otkrili savršeni način

Sjeckanje luka temeljni je kuhinjski zadatak, no što ako ste ga cijelo vrijeme radili pogrešno? Prema skupini matematičara, postoji znanstveno dokazana metoda koja jamči savršeno ujednačene komadiće i optimalno kuhanje. Rješenje leži u takozvanoj "konstanti luka".

Tradicionalne metode sjeckanja stvaraju komadiće neujednačene veličine. Oni bliže središtu su manji, a oni s rubova veći, što dovodi do neravnomjernog kuhanja: sitniji komadi zagore dok se veći još nisu skuhali. Upravo je taj problem potaknuo znanstvenike na potragu za boljim rješenjem.

Izazov poznatog kuhara i matematička znatiželja

Sve je počelo videom poznatog kuhara J. Kenjija Lópeza-Alta. On je spomenuo savjet prijatelja matematičara: luk treba rezati radijalno, ciljajući točku 60 posto polumjera luka ispod daske za rezanje. Prijatelj je nagađao da bi to moglo biti povezano sa zlatnim rezom.

Ova tvrdnja zaintrigirala je dr. Dylana Poulsena, profesora matematike na Washington Collegeu, koji je odlučio provjeriti hipotezu i pronaći "pravu konstantu luka". Njegova znatiželja prerasla je u dvomjesečno istraživanje koje je uključivalo i kompleksni integralni račun kako bi riješio ovaj svakodnevni problem. Svoje izračune objavio je na svom blogu.

U potrazi za 'pravom konstantom luka'

Dr. Poulsen je analizirao zašto uobičajene tehnike ne daju dobre rezultate. Kod okomitih rezova, vanjski komadi su veći zbog zakrivljenosti luka. Kod radijalnih rezova prema središtu, komadići iz jezgre su premali. Također je dokazao da vodoravni rezovi, koje mnogi rade, samo povećavaju neujednačenost komadića.

Foto: Shutterstock

Kako bi pronašao rješenje, Poulsen je problem pojednostavio. Luk je zamislio kao savršenu polukuglu. Koristeći naprednu matematiku, izračunao je kako kut reza utječe na veličinu komadića. Cilj mu je bio pronaći onaj kut rezanja koji stvara komadiće najsličnije moguće veličine.

Rješenje je ispod daske za rezanje

Nakon složenih izračuna, dr. Poulsen je došao do rješenja. Otkrio je da za najmanje odstupanje u veličini komadića, kuhar treba ciljati točku koja se nalazi 0,557... polumjera luka ispod središta polovice luka na dasci.

Ovaj broj, nazvan "prava konstanta luka", blizu je početnoj pretpostavci od 0,6, ali nije isti. To znači da zlatni rez ipak nije rješenje. Poulsen je konstantu izračunao na 1000 decimala i dao joj ime "samekh" (ס), prema hebrejskom slovu koje podsjeća na luk.

Konstanta vrijedi za teorijski savršeni luk. U praksi, za pravi luk s desetak slojeva i isto toliko rezova, idealna točka je još dublje – čak 96 posto polumjera ispod daske. Ipak, glavno pravilo ostaje: uvijek ciljajte točku znatno ispod središta luka na dasci.

Kako primijeniti matematiku u vlastitoj kuhinji?

Foto: Shutterstock

Pretvaranje teorije u praksu jednostavnije je nego što zvuči. Slijedite ove korake:

Pripremite luk: Prerežite luk na pola od korijena do vrha i ogulite ga. Položaj: Jednu polovicu položite ravnom stranom na dasku za rezanje. Zaboravite na vodoravne rezove: Oni samo povećavaju neujednačenost. Preskočite taj korak. Zamislite ciljnu točku: Vizualizirajte točku ispod daske za rezanje, otprilike na polovici visine luka. Jednostavnije, zamislite da svi rezovi prolaze kroz istu točku na suprotnoj strani cijelog luka. Režite pod kutom: Držite nož gotovo okomito za rezove blizu sredine, ali kako se pomičete prema rubovima, lagano ga naginjite prema unutra, uvijek ciljajući zamišljenu točku ispod daske.

Znanstvena potvrda i matematička radost

Poulsenovo istraživanje nije ostalo samo na blogu. Objavljeno je u časopisu Mathematics Magazine, čime je ova kulinarsko-matematička zagonetka dobila i službenu znanstvenu potvrdu.

Krug se zatvorio kada je i kuhar J. Kenji López-Alt, koji je sve pokrenuo, u članku za The New York Times podržao Poulsenovu metodu kao superiorno rješenje.

Iako tehnika zahtijeva malo vježbe, rezultira ujednačenijim komadićima i unosi preciznost u kuhanje. Sam dr. Poulsen priznaje da razlika u okusu možda nije velika, ali ističe "matematičku radost" koju osjeća dok sjecka luk na ovaj način.

Sljedeći put kada budete sjeckali luk, sjetite se da ne obavljate samo kuhinjski posao, već primjenjujete matematiku, spajajući gastronomiju i znanost u potrazi za savršenim rezom.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je tržnica postala luksuz i pada li im promet na štandu?