SAD izveo prvi kopneni napad na Venezuelu. Trump: 'Jako smo ih udarili'

Sjedinjene Američke Države izvele su, tvrdi predsjednik Donald Trump, svoj prvi kopneni napad na Venezuelu. Trump je izjavio da je napad izveden na Badnjak, a cilj je bio objekt u kojem su se navodno nalazili brodovi korišteni za prijevoz droge, piše Telegraph.

"Imaju veliku tvornicu ili veliki objekt odakle dolaze brodovi. Prije dvije noći smo ga uništili. Jako smo ih udarili", rekao je Trump, ne precizirajući na koji je objekt točno mislio.

Venezuelska vlada nije potvrdila napad, koji bi mogao biti prekretnica u sve napetijoj situaciji na Karipskom moru.

Na Badnjak se na društvenoj mreži X pojavila snimka koja prikazuje eksploziju u venezuelanskoj državi Zulia, u blizini Maracaiba, drugog najvećeg grada u zemlji. Primazol, tvrtka za proizvodnju kemikalija u tom području, objavila je priopćenje u kojem navodi da je požar izbio u jednom od njihovih skladišta ujutro 24. prosinca te je "kategorički odbacila" sugestije da je požar posljedica američkog napada.

Me pregunto si ésta explosión a las ~2am del 24 de Diciembre en galpones de la empresa Primazol, compañía dedicada a producción de productos químicos localizada en Zona Industrial del municipio San Francisco, estado Zulia, es el ataque al que se refirió Trump en el programa de… https://t.co/d9g5YxvR14 pic.twitter.com/T2elsWI219 — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) December 28, 2025

Američke snage su od početka rujna potvrdile oko 29 napada na brodove koje optužuju za prijevoz ilegalnih droga u SAD te ubile 105 ljudi. Američka administracija je zaplijenila najmanje dva "broda duhova" optužena za ilegalni prijevoz sirove nafte, što je dio potpune pomorske blokade osmišljene da presiječe ključne izvore prihoda venezuelanskog predsjednika.

'Ako bude igrao grubo...'

Trump ni ranije nije skrivao svoju namjeru da svrgne s vlasti predsjednika Nicolasa Madura, za kojeg njegova administracija tvrdi da je vođa narkobande Cartel de los Soles. U kolovozu su Sjedinjene Države podigle nagradu za njegovu glavu na 50 milijuna dolara.

Mjesecima je Trump prijetio kopnenim napadima, a prošlog mjeseca su visoki vojni dužnosnici predstavili američkom predsjedniku mogućnosti vojne intervencije u regiji. Trump je u listopadu potvrdio da je ovlastio CIA-u za provođenje tajnih operacija u Venezueli, a nedavno je Madura upozorio da "ne igra grubo".

"Ako želi nešto učiniti, ako bude igrao grubo, bit će to posljednji put da će se ikada moći praviti snažan", rekao je Trump prošlog ponedjeljka.

