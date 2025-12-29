FREEMAIL
MAESTRO /

Velike riječi legendarnog napadača: 'Modrić je pojačanje godine, kao da ima cigaretu u ustima'

Velike riječi legendarnog napadača: 'Modrić je pojačanje godine, kao da ima cigaretu u ustima'
Foto: Spada/lapresse/profimedia

'Mogao je otići u Ujedinjene Arapske Emirate i zaraditi bogatstvo'

29.12.2025.
11:00
Sportski.net
Spada/lapresse/profimedia
Luka Modrić stigao je ljetos u Milan kao slobodan igrač i s 40 godina na leđima odigrao je sjajnu polusezonu. Bilo je nekoliko slabijih utakmica, ali u većini je pokazao da je nositelj igre Milana, momčadi koja se bori za naslov prvaka Italije. 

"Modrić je najbolje pojačanje 2025. zbog kvalitete koju je donio", kazao je legendarni napadač Luca Toni u podcastu Cose Scomode. "Vidjeli smo da pravi prvaci, čak i s 38 ili 39 godina, igraju s ovim mladićima kao da imaju cigaretu u ustima", kazao je Toni pa nastavio.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr. 

"Mogao je otići u Ujedinjene Arapske Emirate i zaraditi bogatstvo, ali umjesto toga odlučio je izazvati sam sebe. Isto se dogodilo s Kevinom De Bruyneom, iako je utjecaj bio vrlo drugačiji", pohvalno je govorio Toni, a slaže sei bivši vratar Sebastien Frey

"Za mene je Modrić bio najbolje pojačanje u Serie A ove godine. Govorimo o prvaku, a prvaci ponekad odluče igrati negdje drugdje. Unatoč nevjerojatnoj povijesti u Real Madridu, došao je u Italiju, u Milan, vrhunski klub, i vidjeti ga kako još uvijek igra na ovoj razini je radost", kazao je Frey. 

Modrić je odigrao svih 16 utakmica za Milan ove sezone i upisao pogodak i dvije asistencije. Tri puta se našao u Sofinoj momčadi kola.

POGLEDAJTE VIDEO: Modriću i Snoop Doggu se u vrhu Swanseaja pridružila i popularna baka milijarderka

