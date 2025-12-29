FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIKEND RETROVIZOR /

Maestralni Modrić, navijanje za Zrinku i rukometaše te napeto prvenstvo u pikadu

Maestralni Modrić, navijanje za Zrinku i rukometaše te napeto prvenstvo u pikadu
×
Foto: Profimedia/pixsell

Neki su sportovi u punome jeku pa smo uživali u pikadu, skijanju, rukometu, a bilo je i nogometnih uzbuđenja

29.12.2025.
8:26
Sportski.net
Profimedia/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svakoga ponedjeljka portal Net.hr donosi Vikend retrovizor, pregled najvažnijih sportskih događaja proteklog vikenda. Iako je sportskih događaja manje zbog zimske pauze, neki su sportovi u punome jeku pa smo uživali u pikadu, skijanju, rukometu, a bilo je i nogometnih uzbuđenja.

Serie A se pobrinula za nogomet pa smo svjedočili pobjedama Luke Modrića i Petra Sučića koji vode neumornu bitku za Scudetto. Milan je s lakoćom pobijedio Veronu, a Luka Modrić odigrao je briljantnu utakmicu. Sučić je s klupe gledao pobjedu Intera nad Atalantom, a Nerazzurri su ostali bod ispred svojih gradskih rivala i dva boda ispred Napolija.

Aston Villa briljira u Engleskoj, a Afrički kup nacija je u punom jeku

u engleskoj Premier ligi glavna je priča Aston Villa koja je preokretom pobijedila Chelsea na Stamford Bridgeu i time upisala nevjerojatnu 11. pobjedu zaredom u svim natjecanjima i osmu u Premier ligi te se nalaze na trećem mjestu, samo tri boda iza Arsenala

Na Afričkom kupu nacija završeno je drugo kolo. Drugi krug osigurali su Egipat, Nigerija i Alžir. a možemo tu dodati i Kamerun, Obalu Bjelokosti, Senegal, DR Kongo, i Maroko.

Solidan nastup rukometaša i Zrinke

Naši rukometaši počeli su pripreme za Europsko prvenstvo 2026. tijesnom pobjedom nad Sjevernom Makedonijom 26:23. Utakmicu ste mogli pratiti na RTL-u i platformi VOYO. Pobjeda je teško izborena, ali našoj je reprezentaciji poslužila kako bi dobila neke odgovore. Hrvatskoj slijedi pripremna utakmica s Njemačkom.

Naše skijašice nastupale su u austrijskom Semmeringu. Zrinka Ljutić ostvarila je dva solidna rezultata. Bila je 13. u veleslalomu i osma u slalomu. Leona Popović nije završila prvu slalomsku vožnju. 

Svjetsko prvenstvo u pikadu približava se osmini finala. U trećem kolu, šesnaestini finala za vikend smo vidjeli jedno veliko iznenađenje kada je James Hurrell izbacio četvrtog nositelja Stephena Buntinga. Ostali su favoriti bili uspješni i jedva čekamo nastavak natjecanja. 

Svjetsko prvenstvo u pikadu pratite na platformi Voyo, na live kanalu Sportske televizije, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča

Premier LeagueSerie APikadoZrinka LjutićHrvatska Rukometna ReprezentacijaAfricki Kup NacijaVikend Retrovizor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIKEND RETROVIZOR /
Maestralni Modrić, navijanje za Zrinku i rukometaše te napeto prvenstvo u pikadu