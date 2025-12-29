Maestralni Modrić, navijanje za Zrinku i rukometaše te napeto prvenstvo u pikadu

Svakoga ponedjeljka portal Net.hr donosi Vikend retrovizor, pregled najvažnijih sportskih događaja proteklog vikenda. Iako je sportskih događaja manje zbog zimske pauze, neki su sportovi u punome jeku pa smo uživali u pikadu, skijanju, rukometu, a bilo je i nogometnih uzbuđenja.

Serie A se pobrinula za nogomet pa smo svjedočili pobjedama Luke Modrića i Petra Sučića koji vode neumornu bitku za Scudetto. Milan je s lakoćom pobijedio Veronu, a Luka Modrić odigrao je briljantnu utakmicu. Sučić je s klupe gledao pobjedu Intera nad Atalantom, a Nerazzurri su ostali bod ispred svojih gradskih rivala i dva boda ispred Napolija.

Aston Villa briljira u Engleskoj, a Afrički kup nacija je u punom jeku

u engleskoj Premier ligi glavna je priča Aston Villa koja je preokretom pobijedila Chelsea na Stamford Bridgeu i time upisala nevjerojatnu 11. pobjedu zaredom u svim natjecanjima i osmu u Premier ligi te se nalaze na trećem mjestu, samo tri boda iza Arsenala.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na Afričkom kupu nacija završeno je drugo kolo. Drugi krug osigurali su Egipat, Nigerija i Alžir. a možemo tu dodati i Kamerun, Obalu Bjelokosti, Senegal, DR Kongo, i Maroko.

Solidan nastup rukometaša i Zrinke

Naši rukometaši počeli su pripreme za Europsko prvenstvo 2026. tijesnom pobjedom nad Sjevernom Makedonijom 26:23. Utakmicu ste mogli pratiti na RTL-u i platformi VOYO. Pobjeda je teško izborena, ali našoj je reprezentaciji poslužila kako bi dobila neke odgovore. Hrvatskoj slijedi pripremna utakmica s Njemačkom.

Naše skijašice nastupale su u austrijskom Semmeringu. Zrinka Ljutić ostvarila je dva solidna rezultata. Bila je 13. u veleslalomu i osma u slalomu. Leona Popović nije završila prvu slalomsku vožnju.

Svjetsko prvenstvo u pikadu približava se osmini finala. U trećem kolu, šesnaestini finala za vikend smo vidjeli jedno veliko iznenađenje kada je James Hurrell izbacio četvrtog nositelja Stephena Buntinga. Ostali su favoriti bili uspješni i jedva čekamo nastavak natjecanja.

Svjetsko prvenstvo u pikadu pratite na platformi Voyo, na live kanalu Sportske televizije, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča