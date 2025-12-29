Tijekom vikend policija je na području splitsko-dalmatinska županije oduzela 560 komada pirotehničkih sredstava, a među osamnaest prekršajno kažnjenih osoba je pet roditelja i deset maloljetnika među kojima su najmlađi desetogodišnjaci.

​Kasno navečer u nedjelju na dječjem igralištu u Solinu policajci su zatekli dvojicu 16-godišnjaka koj​i su koristil​i pirotehniku​, a kod sebe su imali 76 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2. Maloljetnici su dovedeni u policijsku postaju​, te su im pozvani​ roditelji.​

Tijekom postupanja jedan od njih je ​uz​ prisustvo roditelja iz stana predao još 100 komada pirotehničkih sredstava.​ Protiv obojice ​će biti podnesen optužn​i prijedlog zbog počinjenja prekršaja, ​te će biti o svemu obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, kažu u policiji.

Solin: Iz vozila ispalio pirotehničko sredstvo, zaustavljen i kažnjen

Drugi slučaj zabilježen je iste noći na križanju u Solinu gdje je muškarac iz automobila s mjesta suvozača ispalio pirotehničko sredstvo, tzv. rimsku svijeću.

Policija je to vidjela i zaustavila vozilo, te ​utvrdila da je pirotehničko sredstvo aktivirao 21-godišnjak. Od njega su oduzeta još dva pirotehnička sredstva​, te će biti prijavljen zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

U Žrnovnici su u subotu oko 20 sati od 16-godišnjaka oduzeta pirotehnička sredstva, rakete i bengalke​ zbog čega je kažnjen roditelj koji je djetetu omogućio korištenje pirotehnike​. Dječak je kod sebe imao 13 komada pirotehničkih sredstava F3 i P1 pa ga očekuje prekršajn​a prijav​a.

Roditelj kažnjen zbog svog 13-godišnjeg djeteta

​Koji sat ranije u istom je mjestu 51-godišnjak svom ​13-godišnjem djetetu omogućio korištenje pirotehničkog sredstva-rakete pri čemu je dijete lakše ozlijeđeno. Od ​oca su oduzete ​četiri rakete i ​pet bengalki​, a "zaradio" je i prekršajnu prijavu.

​U Splitu je zbog pirotehnike pak kažnjeno šest maloljetnika i tri roditelja ​od kojih je oduzeto 63 komada ​različitih pirotehničkih sredstava​. Akcija je odrađena u devet odvojenih ​slučajeva, te će svi biti prekršajno prijavljeni, a o događaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

U tri događaja ​utvrđeno je da su pirotehniku koristila djeca mlađa od 14 godina zbog čega će prekršajno biti prijavljeni roditelji. ​Najmlađe dijete koje je koristil​o pirotehniku imalo je ​jedanaest godina.

U Makarskoj najmlađi prijestupnici

U Makarsk​oj je policija kod dvojice desetogodišnjaka u subotu navečer pronašla 15 komada pirotehničkih sredstava koje im je oduzela te će biti prijavljeni dok je za 13-godišnjaka utvrdila da posjeduje zabranjeno pirotehničko sredstvo P1 zbog čega je majka prekršajno prijavljena.

​Na Graničnoj postaji Vinjani Donji ​policija je tijekom obavljanja kontrole nad vozačem osobnog vozila utvrdila da 49-godišnjak u vozilu posjeduje 120 petardi kategorije F2 i P1 zbog čega je prekršajno kažnjen.

Policijski službenici Postaje granične policije Trilj tijekom granične kontrole oduze​li su 160 komada pirotehničkih sredstava​ od 43-godišnjaka koji ih je želio unijeti u Republiku Hrvatsku. ​Ostao je bez pirotehnike i postao "bogatiji" za prekršajnu prijavu.

