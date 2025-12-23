Što ne pronađe čovjek, nanjušit će pas: Pogledajte Arnes u potrazi za opasnom pirotehnikom

RTL Danas bio u sortirnici Hrvatske pošte gdje se, u okviru akcije 'Mir i i dobro' pojačano traga za ilegalnom pirotehnikom.

Svaki paket koji se procijeni sumnjivim izdvaja se i upućuje na dodatnu provjeru, bilo rendgenskim uređajima ili fizičkim otvaranjem. Ako se tijekom kontrole utvrdi nepravilnost, o svemu se obavještava policija.

U kontroli pošiljaka sudjeluju i posebno obučeni službeni psi. Arnes, osam i pol godina stara njemačka ovčarka, obučena za detekciju eksploziva i duhana. Česta je suradnica carinskih službenika, a sumnjivu pošiljku signalizira sjedanjem ili ležanjem.

O rezultatima i procedurama govorio je Milan Todorić, pomoćnik predstojnika Graničnog carinskog ureda Zračne luke i pošte, koji je za RTL Danas pojasnio što se događa kada pas otkrije zabranjeni sadržaj.

Od rendgena do psa

„Ako pas pronađe pirotehniku, obavještavaju se nadležna tijela jer se radi o robi koja podliježe Zakonu o prometu pirotehničkih sredstava. Policija potom oduzima pošiljku i pokreće postupak protiv osobe koja ju je naručila“, rekao je Todorić.

Dodao je kako je prošle godine tijekom ovakvih akcija zaplijenjeno oko 150 komada zabranjenih petardi. Osim pirotehnike, u pošiljkama se često pronalaze i ilegalni lijekovi, narkotici, krivotvorena roba te predmeti koji krše prava intelektualnog vlasništva.

Psi su, ističe Todorić, jedan od ključnih alata u borbi protiv krijumčarenja. "Uz fizičke kontrole, RTG uređaje, uređaje za detekciju narkotika, imamo raznorazne uređaje koje koristimo, za koje čak javnost ne mora biti upućena", kazao je Todorić.

Uoči blagdana, kada građani češće naručuju proizvode putem interneta, nadležne službe upozoravaju da se pirotehnika i dalje pokušava nabaviti ilegalnim putem. Službeni pas Arnes bit će, potvrdio je Todorić, angažiran tijekom cijele policijske operacije.