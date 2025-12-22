Blagdani s teškim posljedicama: Osmero djece teško ozlijeđeno lani, isti scenariji i ove godine

Uoči blagdana policija je ponovno pokrenula preventivnu akciju "Mir i dobro". Cilj je upozoriti na opasnosti pirotehnike, koja svake godine uzrokuje teška stradavanja, posebno djece.

Na konferenciji za medije izneseni su zabrinjavajući podaci. Prošle godine teško je ozlijeđeno 12 osoba. Među njima je bilo čak osmero djece i maloljetnika. Nažalost, crni niz nastavio se i ove godine.

Na opasnosti su upozorili Tomislav Vukoja iz Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije, Katarina Vrabac iz Ravnateljstva civilne zaštite te Mario Salopek iz Službe prevencije. Njihova poruka je jasna – pirotehnika nije igračka.

Mini eksplozivi

Bolnice su već zaprimile prve žrtve. Tomislav Vukoja potvrdio je da su ove godine teško ozlijeđena dvoje djece. Jedan dječak ozlijeđen je u Osijeku, a drugi u Privlaci kod Vinkovaca. Slučaj iz Osijeka posebno je potresan. Desetogodišnjem dječaku petarda je eksplodirala u ruci na Trgu slobode. Liječnici su mu morali amputirati dva prsta.

Liječnici diljem Hrvatske upozoravaju na težinu takvih ozljeda. Izv. prof. prim. dr. sc. Nado Bukvić iz KBC-a Rijeka ističe da je riječ o mini-eksplozivima. Kaže da je viđao djecu bez cijele šake ili više prstiju, s teškim ozljedama i opeklinama. Najteže su amputacijske ozljede koje ostavljaju trajne posljedice.

Policija naglašava da ključnu ulogu imaju roditelji. Katarina Vrabac rekla je da je MUP uputio apel svim osnovnim i srednjim školama. Djecu se upozorava na opasnosti pirotehnike. Napominje da je zakon je jasan - djeci mlađoj od 14 godina zabranjena je uporaba svih pirotehničkih sredstava.

Ilegalna prodaja petardi

Mario Salopek iz Službe za prevencije poručio je da djeca ne smiju koristiti ništa, pa ni najslabiju kategoriju. Problem je što do pirotehnike često dolaze uz pomoć roditelja ili narudžbama putem interneta.

Iako su petarde zabranjene od 2021. godine, ilegalna prodaja i dalje postoji. Djeca pirotehniku naručuju sa stranih internetskih stranica, najčešće iz Češke, Slovenije i Italije.

Ti proizvodi nemaju odobrenje MUP-a. Njihova sigurnost je upitna. Nedavno je u Dugavama desetogodišnjak naručio petardu sa sto grama eksplozivne smjese.

Smrtonosne posljedice

Tomislav Vukoja iz Ravnateljstva policije upozorio je da bi eksplozija takve petarde u rukama osobe mogla imati smrtonosne posljedice. Dodao je da je nedavno u Splitu zaplijenjeno više od 10 tisuća komada ilegalne pirotehnike.

Roditelji čija djeca koriste pirotehniku mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 130 do 390 eura. Policija naglašava da im cilj nije kažnjavanje, nego prevencija.

Zato su uputili poseban apel roditeljima. "Ako kod djece pronađu nedozvoljena pirotehnička sredstva, policija će u sklopu kampanje doći na adresu i bez sankcija preuzeti ta sredstva", poručuju iz policije.

