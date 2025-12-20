Horor u Osijeku, dječaku (10) amputirali dva prsta: Petarda mu je eksplodirala u ruci

Dječak (10) zadobio je teške ozljede nakon što mu je u petak navečer na Trgu slobode u Osijeku petarda eksplodirala u ruci.

Operativno dežurstvo I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin u 21.30 sati zaprimilo je dojavu da je dječak zaprimljen na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Liječnici su utvrdili da su ozljede teške te su mu morali amputirati dva prsta lijeve ruke. Na mjestu horora policija je obavila očevid nakon kojeg slijedi daljnje istraživanje s ciljem da se utvrde sve okolnosti.

Policija apelira

Policija građane podsjeća da pirotehnička sredstva nisu igračke i na roditelje apeliraju da ih ne kupuju djeci. "Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati ozljede, požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi", upozorava policija.

"Upozoravamo roditelje i skrbnike da u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, oni odgovaraju za taj prekršaj jer mlađi od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva", dodaje policija.

Ističu da maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1 - bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i slično.

Osječko-baranjska policija će nadzirati prodajna mjesta na području cijele županije te će oduzimati pirotehniku ako utvrde nepravilnosti, odnosno ako se prodaja i uporaba bude obavljala suprotno zakonskim odredbama. Odgovorne pravne ili fizičke osobe potom će prekršajno prijaviti.

