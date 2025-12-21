Šokantna zapljena u Novom Zagrebu! Kod maloljetnika pronađen bokser i cijeli arsenal najopasnijih petardi

U sklopu operativne akcije "Mir i dobro 2025./2026." zagrebačka policija u petak navečer postupala je prema trojici maloljetnika. Oko 18.30 sati, u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu, policija je kod dvojice maloljetnika pronašla pirotehnička sredstva.

Jednom je oduzeta jedna petarda kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba nisu dozvoljeni građanima za osobne potrebe.

Drugom je oduzeto osam petardi kategorije F4, koje predstavljaju visok rizik i smiju ih koristiti samo stručno osposobljene osobe.

Držali cijeli arsenal petardi i bokser kod kuće

Pregledom stana jednog od maloljetnika na području Novog Zagreba pronađeno je i oduzeto 43 petarde kategorije F3. Oduzeta su i četiri pirotehnička sredstva kategorije P1. Također je pronađen i oduzet metalni bokser, koji spada u zabranjeno hladno oružje.

"Zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. stavak 6. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja te prekršaja iz članka 8. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu", priopćili su iz PU zagrebačke.

Pregledom stana drugog maloljetnika pronađeno je i oduzeto 49 petardi kategorije F3 te 61 petarda kategorije F2. "Zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. stavak 6. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu", kažu iz PU zagrebačke.

Policija oduzela vatromete i petarde

Iste večeri, oko 21.20 sati, na otvorenom prostoru jednog trga u Novom Zagrebu, policija je postupala prema još jednom maloljetniku. Kod njega je oduzet vatromet kategorije F2, koji nije dozvoljen osobama mlađima od 18 godina.

Pregledom kuće u kojoj maloljetnik stanuje pronađene su i oduzete četiri petarde kategorije F3, pet petardi kategorije F4 te devet vatrometa kategorije F2.

"Zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. stavak 6. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu", priopćili su iz PU zagrebačke.

Petarde nisu igračka

Iz policije podsjećaju kako pirotehnička sredstva nisu igračke. Riječ je o eksplozivnim tvarima koje mogu uzrokovati teške, trajne pa i kobne posljedice. Građane pozivaju na odgovorno ponašanje te upozoravaju na opasnosti ilegalne kupnje i nepravilnog korištenja pirotehnike.

Posebni savjeti upućeni su roditeljima. Policija apelira da djeci ne poklanjaju pirotehniku i da budu dobar primjer. Djeci treba objasniti da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva i da odmah zatraže pomoć odraslih.

Tko može koristiti pirotehniku?

Policija naglašava da je najbolja preventiva nekorištenje pirotehnike, jer se blagdani mogu proslaviti i bez opasnosti. Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorija F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Pirotehniku kategorije F2 i F3 smiju koristiti samo punoljetne osobe, i to od 27. prosinca do 2. siječnja. Djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva. Ako to učine, roditelji će biti prekršajno sankcionirani.

Korištenje pirotehnike zabranjeno je u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj građana, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1.

