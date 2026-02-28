Ella Dvornik otkrila poslovnu ideju, pratiteljica poručila: 'Otvaraj, bit ću prva mušterija'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je privukla pažnju javnosti. Podijelila je s pratiteljima neobičnu poslovnu ideju koja je izazvala brojne reakcije.

U kratkom videozapisu, Dvornik je predstavila koncept restorana koji bi, prema njezinoj zamisli, bio jedinstven na domaćoj gastronomskoj sceni.

Jedinstvena ideja kreativne influencerice

Uz objavu je napisala: "Postajem uvjerena da jedini razlog zašto mi svemir nije omogućio da budem milijarder je zato što imam ovakve ideje", čime je aludirala na vlastitu kreativnost koja se, kako navodi, kreće na granici inovativnosti i apsurda.

"Razmišljam da otvorim restoran, ja ću kuhati, a restoran se zove Fui, da budemo fancy u 2026. U principu sva hrana izgleda užasno ružno, ali je jako fina zato što ja stvarno j*** kuham, ali brate, izgleda kao da se netko izrigao na tanjur", započela je Ella u videu.

Zatim je dodala: "Svakom jelu ime počne s 'fuj'... fuj janjetina, fuj cvjetača, fuj špageti bolonjez, tako da kada se gost žali da mu nije fino - pisalo je da je fuj tako da - sam si kriv."

Reakcije njezinih pratitelja bile su pretežno pozitivne, a mnogi su s odobravanjem prihvatili ovu ideju. U komentarima su mnogi naveli kako bi rado posjetili takav restoran. "Otvaraj, bit ću prva mušterija!", napisala je jedna korisnica, dok je drugi komentirao: "Sad sam gladan. Daj jedne 'fui' špagete". Pratitelji su pohvalili njezinu kreativnost i smisao za humor, opisujući ideju kao izvrsnu, a ime restorana kao originalno. Bilo je i šaljivih komentara na račun neatraktivnog izgleda hrane, poput: "Upravo sam završio s večerom, a ti me tjeraš da sve povratim."

