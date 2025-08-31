Jača mozak, živce, imunitet... Ova neobična gljiva ima moćna svojstva, a evo zašto

Velika, bijela i čupava, gljiva lavlja griva (Hericium erinaceus) svojim izgledom doista podsjeća na grivu kralja džungle. No, njezina prava snaga ne leži u izgledu, već u bogatoj povijesti upotrebe u tradicionalnoj azijskoj medicini i sve većem broju znanstvenih istraživanja koja potvrđuju njezine izvanredne zdravstvene prednosti.

Poznata i kao ježeva gljiva, bradati zub ili Yamabushitake, ova gljiva postaje sve popularnija kao funkcionalna hrana i dodatak prehrani, posebice zbog svog blagotvornog učinka na mozak, probavu i imunitet.

Ljekovita svojstva lavlje grive

Kad se govori o lavljoj grivi, najčešće se ističe njezin potencijal za poboljšanje zdravlja mozga, zbog čega je i dobila nadimak "pametna gljiva". Tajna leži u dva jedinstvena bioaktivna spoja koja se ne nalaze u mnogo drugih namirnica: hericenonima, prisutnima u plodištu gljive, i erinacinima, koji se nalaze u miceliju.

Znanstvene studije su pokazale da ovi spojevi mogu poticati sintezu faktora rasta živaca (NGF – Nerve Growth Factor), proteina ključnog za rast, održavanje i preživljavanje neurona. Sposobnost mozga da stvara nove veze s godinama opada, što može dovesti do slabljenja kognitivnih funkcija. Poticanjem NGF-a, lavlja griva može pomoći u:

Poboljšanju kognitivnih funkcija: Studija provedena na starijim osobama s blagim kognitivnim oštećenjem pokazala je značajno poboljšanje mentalnih funkcija nakon uzimanja ekstrakta lavlje grive tijekom 16 tjedana.

Studija provedena na starijim osobama s blagim kognitivnim oštećenjem pokazala je značajno poboljšanje mentalnih funkcija nakon uzimanja ekstrakta lavlje grive tijekom 16 tjedana. Zaštiti od neurodegenerativnih bolesti: Istraživanja na životinjama sugeriraju da bi lavlja griva mogla štititi od oštećenja neurona povezanih s Alzheimerovom bolešću, smanjujući nakupljanje amiloid-beta plakova.

Istraživanja na životinjama sugeriraju da bi lavlja griva mogla štititi od oštećenja neurona povezanih s Alzheimerovom bolešću, smanjujući nakupljanje amiloid-beta plakova. Ubrzavanju oporavka živčanog sustava: Studije na životinjama pokazale su da ekstrakt ove gljive može ubrzati oporavak nakon ozljeda živaca i smanjiti oštećenja mozga nakon moždanog udara.

Osim toga, protuupalna svojstva lavlje grive mogu pomoći u ublažavanju blagih simptoma tjeskobe i depresije, budući da se kronična upala smatra jednim od faktora koji doprinose tim stanjima.

Podrška probavi i imunitetu

Zdravlje probavnog sustava temelj je općeg blagostanja, a lavlja griva nudi višestruku podršku. Istraživanja pokazuju da njezin ekstrakt može inhibirati rast bakterije Helicobacter pylori, glavnog uzročnika čira na želucu. Također, štiti sluznicu želuca od oštećenja uzrokovanih dugotrajnim uzimanjem nesteroidnih protuupalnih lijekova.

Njezino protuupalno djelovanje proteže se i na crijeva, gdje može pomoći u ublažavanju simptoma upalnih bolesti crijeva poput ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti. Djelujući kao prebiotik, hrani korisne bakterije u crijevima, čime jača crijevnu barijeru i cjelokupni imunitet. Snažan imunološki sustav crijeva, kako pokazuju studije na životinjama, ključan je za obranu od patogena koji ulaze u tijelo kroz usta ili nos.

Kako koristiti lavlju grivu?

Jedna od prednosti lavlje grive je njezina svestranost. Može se konzumirati na različite načine, ovisno o preferencijama i ciljevima.

Foto: Shutterstock

U kuhinji

Svježa lavlja griva ima blag, slatkast okus koji mnogi opisuju kao sličan mesu jastoga ili rakovice. Može se jesti sirova, kuhana, sušena ili pirjana. Odlično se uklapa u rižota, tjestenine, juhe ili kao zamjena za meso. Važno je odabrati svježe gljive koje su čvrste na dodir i bez mrlja.

Dodaci prehrani i čaj

Za one koji traže koncentriraniji učinak, na tržištu postoje dodaci prehrani u obliku praha, kapsula i tekućih ekstrakata. Prilikom odabira suplementa, preporučuje se tražiti proizvode napravljene od plodišta gljive, jer ono sadrži veće koncentracije aktivnih tvari, posebice hericenona.

Čaj od lavlje grive tradicionalno su koristili budistički redovnici za poboljšanje koncentracije tijekom meditacije. Priprema je jednostavna:

Narežite svježu ili suhu gljivu na manje komade. Kuhajte komadiće u vodi 15-20 minuta. Procijedite i uživajte.

Okus čaja je blag i zemljan, a za dodatnu aromu možete dodati đumbir ili med. Više informacija o benefitima možete pronaći na stranicama poput Healthline ili Cleveland Clinic.

Foto: Shutterstock

Nuspojave lavlje grive

Lavlja griva se općenito smatra vrlo sigurnom za konzumaciju. Studije na životinjama nisu pokazale nikakve štetne učinke čak ni pri visokim dozama. Ipak, potreban je oprez u nekim situacijama:

Alergije: Osobe alergične na druge vrste gljiva trebale bi izbjegavati lavlju grivu jer postoji rizik od alergijske reakcije (osip, svrbež, otežano disanje).

Probavne smetnje: Kod nekih osoba, veće doze mogu izazvati blagu probavnu nelagodu poput nadutosti. Preporučuje se započeti s manjom dozom.

Interakcije s lijekovima: Zbog utjecaja na razinu šećera u krvi i zgrušavanje krvi, osobe koje uzimaju lijekove za dijabetes ili antikoagulanse (lijekove za razrjeđivanje krvi) trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uzimanja suplemenata.

Iako su istraživanja obećavajuća, važno je napomenuti da je većina studija provedena na životinjama ili u laboratorijskim uvjetima. Potrebno je više kliničkih ispitivanja na ljudima kako bi se u potpunosti potvrdili svi njezini učinci. Unatoč tome, lavlja griva ostaje fascinantan dar prirode s ogromnim potencijalom za unapređenje našeg zdravlja, posebice onog najvažnijeg organa – mozga.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO:

Jestive nejestive, zaštićene i otrovne: Kako razlikovati gljive? 'Ne biste ih smjeli gledati samo odozgor'