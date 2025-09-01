Stručnjak za supermarkete: 'Možete uštedjeti stotine eura na hrani s ovom taktikom'

Kako se ljetni praznici bliže kraju, vrijeme je za povratak u školu i pripreme za novu školsku godinu. Jedan od troškova koji može znatno porasti uz školske užine. Svaki roditelj želi svojoj djeci dati nešto hranjivo što će zapravo i pojesti, ali svakodnevno smišljanje novih ideja za užinu može biti naporno i skupo.

Richard Price, profesionalni kupac iz Britsuperstorea, otkrio je kako možete uštedjeti novac, a pritom djeci osigurati ukusne i hranjive obroke.

"Ključ je razmišljati kao restoran. Oni uspijevaju jer koriste sezonske namirnice, iskorištavaju akcije i ponavljaju sastojke kroz više jela. Taj isti način razmišljanja možemo primijeniti i kod kuće kako bismo smanjili otpad i troškove", objašnjava.

Rekao je kako umjesto da planirate užinu iz dana u dan, trebate planirati tjedni "meni za užinu", temeljen na tome što već imate kod kuće i što je na akciji u supermarketu.

Foto:

Na primjer, ako vaš lokalni supermarket ima mrkvu i tortilje (wraps) na sniženju, užine za cijeli tjedan mogu uključivati štapiće mrkve i tortilje s različitim punjenjima.

Alternativno, možete u nedjelju navečer pripremiti veću količinu jela, poput salate od tjestenine ili lonca juhe, koju ćete rasporediti tijekom tjedna, piše Express.

"Roditelji često osjećaju pritisak da svaka užina mora biti drugačija, ali istina je da djeca često vole dosljednost", dodaje. "Dobro isplaniran tjedni meni također smanjuje bacanje hrane, što je skriveni trošak za mnoge obitelji."

Dodatni savjeti za uštedu na hrani:

Evo kako još možete uštedjeti na namirnicama:

Kupujte na veliko proizvode koji se ne kvare brzo, poput energetskih pločica, grickalica i sokova – ukupno su jeftiniji kad se kupe u većim pakiranjima.

Iskoristite ostatke večere za užinu. Jela poput čilija, variva i pečenog povrća mogu se savršeno uklopiti u tortilju ili jednostavno poslužiti u posudici.

Uključite djecu u planiranje užina – neka sami izaberu voće ili grickalicu tijekom tjedne kupovine. Ako sami odaberu hranu, veća je vjerojatnost da će je i pojesti, čime se smanjuje bacanje hrane u kućanstvu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'