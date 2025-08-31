Pileća prsa će ovako biti sočna: 'Ako napravite jednu stvar, bit će mekana i ukusna'
Ovaj jednostavan recept omogućuje svakome da pripremi sočna pileća prsa bez straha sirove unutrašnjosti
Pileća prsa zbog niskog udjela masnoće, posebno su osjetljiva na način pripreme, lako postaju suha ako se predugo termički obrađuju, dok prekratko kuhanje nosi rizik od nedovoljno pečene unutrašnjosti i potencijalne zdravstvene neispravnosti.
Ipak, uz jedan jednostavan korak prije same pripreme, moguće je kao rezultat dobiti sočna, mekana i ukusna pileća prsa, piše Express.
Kuharica Jazz Leaf otkrila je na TikToku brz i učinkovit način pripreme pilećih prsa u fritezi na vrući zrak, koji ne samo da štedi vrijeme već i jamči odličan rezultat. Njezin recept temelji se na nekoliko ključnih koraka: laganom omekšavanju mesa kako bi se postigla ujednačena debljina, pažljivo odabranoj i uravnoteženoj mješavini začina te točno određenom vremenu termičke obrade.
Lupanje pilećih prsa omogućuje ravnomjernu termičku obradu cijelog komada mesa jer se deblji dijelovi izjednače s tanjima. Osim toga, ovaj postupak djeluje poput prirodne metode omekšavanja – razgrađuje mišićna vlakna i kolagen, čime se poboljšava tekstura i skraćuje vrijeme pripreme.
Recept za pileća prsa iz friteze na vrući zrak
U svom receptu Jazz koristi pažljivo odabranu kombinaciju začina, među kojima se ističe i prstohvat cimeta. Kako navodi, upravo taj dodatak daje jelu dodatnu dubinu okusa. Na kraju ćete kao rezultat dobiti sočnu i aromatičnu piletinu, idealnu za konzumaciju kao samostalno jelo, uz rižu, u salatama, tortiljama ili kao praktičan obrok pripremljen unaprijed.
Sastojci (za 2 porcije):
-
2 srednje velika pileća prsa
-
2 žlice maslinovog ulja
-
1 žličica češnjaka u prahu
-
1 žličica luka u prahu
-
½ žličice cimeta
-
½ žličice čilija u prahu
-
½ žličice crnog papra
-
½ žličice soli
Priprema:
-
Pileća prsa stavite između dva sloja prozirne folije i lagano ih izlupajte batom za meso dok ne postignete ravnomjernu debljinu od otprilike 1,2 centimetra. Time se omogućuje ravnomjerno i brzo pečenje.
-
U manjoj zdjeli pomiješajte sve začine s maslinovim uljem pa dobivenu mješavinu utrljajte s obje strane u pileća prsa. Po želji ostavite meso da kratko odstoji.
-
Fritezu na vrući zrak prethodno zagrijte na 200 stupnjeva Celzija. Pileća prsa stavite u košaru friteze i pecite ukupno 18 minuta, uz okretanje nakon devet minuta.
-
Nakon pečenja, provjerite unutarnju temperaturu najdebljeg dijela mesa – treba iznositi najmanje 74 stupnjeva Celzija, što je preporučeni minimum za sigurnu konzumaciju peradi.
-
Izvadite piletinu iz friteze i ostavite je da odmori tri do pet minuta prije posluživanja. Time se sokovi zadržavaju u mesu, a tekstura ostaje sočna.
Savjeti za čuvanje i podgrijavanje
Prema smjernicama Agencije za sigurnost hrane Ujedinjenog Kraljevstva, termički obrađena piletina može se čuvati u hladnjaku, na temperaturi do pet stupnjeva Celzija, tri do četiri dana.
Može se ponovno zagrijati, pod uvjetom da se prethodno pravilno skladišti i pri zagrijavanju dosegne unutarnju temperaturu od 75 stupnjeva Celzija, kako bi se uništile potencijalno štetne bakterije. Uz minimalne izmjene začina, lako se prilagođava različitim ukusima i prilikama.
