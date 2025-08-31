Pileća prsa će ovako biti sočna: 'Ako napravite jednu stvar, bit će mekana i ukusna'

Pileća prsa zbog niskog udjela masnoće, posebno su osjetljiva na način pripreme, lako postaju suha ako se predugo termički obrađuju, dok prekratko kuhanje nosi rizik od nedovoljno pečene unutrašnjosti i potencijalne zdravstvene neispravnosti.

Ipak, uz jedan jednostavan korak prije same pripreme, moguće je kao rezultat dobiti sočna, mekana i ukusna pileća prsa, piše Express.

Kuharica Jazz Leaf otkrila je na TikToku brz i učinkovit način pripreme pilećih prsa u fritezi na vrući zrak, koji ne samo da štedi vrijeme već i jamči odličan rezultat. Njezin recept temelji se na nekoliko ključnih koraka: laganom omekšavanju mesa kako bi se postigla ujednačena debljina, pažljivo odabranoj i uravnoteženoj mješavini začina te točno određenom vremenu termičke obrade.

Lupanje pilećih prsa omogućuje ravnomjernu termičku obradu cijelog komada mesa jer se deblji dijelovi izjednače s tanjima. Osim toga, ovaj postupak djeluje poput prirodne metode omekšavanja – razgrađuje mišićna vlakna i kolagen, čime se poboljšava tekstura i skraćuje vrijeme pripreme.

Recept za pileća prsa iz friteze na vrući zrak

U svom receptu Jazz koristi pažljivo odabranu kombinaciju začina, među kojima se ističe i prstohvat cimeta. Kako navodi, upravo taj dodatak daje jelu dodatnu dubinu okusa. Na kraju ćete kao rezultat dobiti sočnu i aromatičnu piletinu, idealnu za konzumaciju kao samostalno jelo, uz rižu, u salatama, tortiljama ili kao praktičan obrok pripremljen unaprijed.

Sastojci (za 2 porcije):

2 srednje velika pileća prsa

2 žlice maslinovog ulja

1 žličica češnjaka u prahu

1 žličica luka u prahu

½ žličice cimeta

½ žličice čilija u prahu

½ žličice crnog papra

½ žličice soli

Priprema:

Pileća prsa stavite između dva sloja prozirne folije i lagano ih izlupajte batom za meso dok ne postignete ravnomjernu debljinu od otprilike 1,2 centimetra. Time se omogućuje ravnomjerno i brzo pečenje. U manjoj zdjeli pomiješajte sve začine s maslinovim uljem pa dobivenu mješavinu utrljajte s obje strane u pileća prsa. Po želji ostavite meso da kratko odstoji. Fritezu na vrući zrak prethodno zagrijte na 200 stupnjeva Celzija. Pileća prsa stavite u košaru friteze i pecite ukupno 18 minuta, uz okretanje nakon devet minuta. Nakon pečenja, provjerite unutarnju temperaturu najdebljeg dijela mesa – treba iznositi najmanje 74 stupnjeva Celzija, što je preporučeni minimum za sigurnu konzumaciju peradi. Izvadite piletinu iz friteze i ostavite je da odmori tri do pet minuta prije posluživanja. Time se sokovi zadržavaju u mesu, a tekstura ostaje sočna.

Foto: Shutterstock

Savjeti za čuvanje i podgrijavanje

Prema smjernicama Agencije za sigurnost hrane Ujedinjenog Kraljevstva, termički obrađena piletina može se čuvati u hladnjaku, na temperaturi do pet stupnjeva Celzija, tri do četiri dana.

Može se ponovno zagrijati, pod uvjetom da se prethodno pravilno skladišti i pri zagrijavanju dosegne unutarnju temperaturu od 75 stupnjeva Celzija, kako bi se uništile potencijalno štetne bakterije. Uz minimalne izmjene začina, lako se prilagođava različitim ukusima i prilikama.

