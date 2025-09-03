Paprike i patlidžane na sunce! Imamo recept za domaći ajvar po bakinom receptu

Ajvar je omiljeni namaz mnogima, a domaći recepti od crvene paprike čuvaju se generacijama. Iako ga je moguće kupiti u trgovinama, pravi gurmani će se složiti da domaći ajvar ima poseban okus koji je teško replicirati.

Bogat je vitaminima, posebno vitaminom C i A, zbog visokog sadržaja paprike. Također sadrži vlakna i antioksidanse koji podržavaju imunosni sustav, poboljšavaju probavu i pomažu u zaštiti stanica od slobodnih radikala. Zbog male kalorijske vrijednosti i prirodnih sastojaka, ajvar je zdrava opcija u prehrani.

Najjednostavniji recept za klasičan ajvar

Sastojci:

10 kg mesnatih crvenih paprika (roga)

2-3 ljute papričice (po želji)

300-400 ml suncokretovog ulja

Sol po ukusu

1 žlica alkoholnog octa (po ukusu)

Priprema:

1. Paprike (slatke i ljute) ispecite na roštilju, ploči štednjaka ili u pećnici na 200°C dok im kožica ne pocrni

2. Pečene paprike stavite u posudu i pokrijte na 20-ak minuta da se lakše ljušte. Ohlađene paprike pažljivo ogulite i očistite od sjemenki.

3. Očišćene paprike ostavite u cjedilu nekoliko sati (idealno preko noći) kako bi se ocijedio višak tekućine, a zatim ih sameljite.

4. U širokom loncu zagrijte dio ulja i dodajte mljevene paprike. Kuhajte na laganoj vatri 2-3 sata uz stalno miješanje, postupno dodajući ostatak ulja. Gotov je kada postane dovoljno gust da kuhača ostavlja trag na dnu.

5. Pri kraju kuhanja dodajte sol i ocat. Vrući ajvar ulijevajte u sterilizirane i tople staklenke, dobro zatvorite i umotajte u deku da se polako hlade.

Foto: Shutterstock

Recept za domaći ajvar

Ključ savršenog namaza leži u pravom omjeru paprike, patlidžana, začina i pažljivom kuhanju. Tajna mnogih domaćica je dodavanje prstohvata šećera koji balansira kiselost i dodatno zaokružuje okus.

Za poseban okus ajvara, neki kuhari dodaju malo lovorovog lista tijekom kuhanja, što daje suptilan, aromatičan dodir. Drugi savjetuju dodavanje nekoliko kapi limunovog soka pri kraju kuhanja, čime se osvježava i balansira cijela smjesa. Na kraju, savršen ajvar je onaj koji kombinira bogatstvo okusa, kremastu teksturu i aromatične začine.

Sastojci:

10 kg crvene mesnate paprike (najbolje babure ili rog-paprike)

2 kg patlidžana

4-5 češnjeva češnjaka

250 ml suncokretovog ulja

100 ml alkoholnog octa

3 žlice šećera

2 žlice soli (ili po ukusu)

1 žličica mljevene crvene paprike (po želji, za intenzivniju boju i okus)

Priprema

1. Paprike i patlidžane operite i osušite te ih pecite na roštilju, u pećnici ili na otvorenoj vatri dok im koža ne pocrni.

2. Nakon pečenja, stavite ih u zatvorenu posudu ili vrećicu na 10-15 minuta kako bi se lakše ogulili.

3. Ogulite paprike i patlidžane te uklonite sjemenke i peteljke. Sameljite oguljene paprike i patlidžane u stroju za mljevenje mesa ili ih izmiksajte u blenderu dok ne dobijete finu smjesu.

4. U velikoj posudi zagrijte ulje, a zatim dodajte mljevene paprike i patlidžane. Miješajte na srednjoj vatri, a kada smjesa počne ključati, smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri dva-tri sata.

5. Povremeno miješajte kako bi se spriječilo da smjesa zagori. Pred kraj kuhanja dodajte šećer, sol, ocat i sitno nasjeckani češnjak. Možete dodati i mljevenu crvenu papriku kako biste pojačali boju i okus.

6. Nastavite kuhati još 20-30 minuta dok ajvar ne postigne željenu gustoću.

Kako skladištiti ajvar?

Neotvoreni ajvar se može čuvati na hladnom i tamnom mjestu (podrum, ostava) do 12 mjeseci. Jednom otvorenu staklenku držite u hladnjaku i potrošite u roku od tjedan dana te uvijek koristite čistu žlicu kako biste spriječili kvarenje.

Dodatni savjeti za savršeni ajvar

Priprema ajvara je umjetnost, a ovi savjeti mogu vam pomoći da postignete savršenstvo.

Birajte zrele, mesnate i suhe crvene paprike, poput sorte "roga". Što je paprika kvalitetnija, to će ajvar biti ukusniji.

Pečenje na otvorenoj vatri ili drvenom ugljenu daje ajvaru onaj prepoznatljivi, dimljeni okus koji je teško postići u pećnici.

Nemojte žuriti s kuhanjem. Lagano i dugo krčkanje omogućuje da voda ispari, a okusi se koncentriraju. Neprestano miješanje sprječava da zagori.

Količinu ljutih papričica prilagodite svom ukusu. Možete ih peći i samljeti zajedno s ostalim povrćem ili dodati mljevenu ljutu papriku pred kraj kuhanja.

Kremasta tekstura ajvara postiže se dugim kuhanjem i postupnim dodavanjem ulja. Ključ je u stalnom miješanju kako bi se spriječilo stvaranje grudica, a paprika i patlidžan trebaju biti dobro usitnjeni.

Kako poslužiti ajvar i uz koja jela?

Ajvar se tradicionalno servira uz razna balkanska jela. Najčešće ga jedu uz meso s roštilja (ćevapi, pljeskavice), pečeno meso, prženu ili pečenu ribu, ali i uz domaći kruh ili pogaču. Također, sjajan je dodatak uz sir, nareske, kao preljev za tjesteninu ili prilog uz kuhana jela.

Ovaj namaz je nezamjenjiv uz specijalitete poput sarme, musake, punjenih paprika, ali i kao prilog uz jednostavne doručke s vrhnjem i kobasicama. Može se poslužiti i uz pečeni krumpir ili kao umak za sendviče i brze obroke. Osim što je zdrav i ukusan, donosi dio bogate balkanske tradicije u svaki obrok.

