Pogledajte što se događa u tijelu kada postite 24 sata: 'To je mač s dvije oštrice'

Stručnjak za zdravlje izrazio je svoje mišljenje o tome je li post koristan za tijelo, dok popularnost ovog prehrambenog trenda raste.

Intervalni post, "5:2 dijeta", post svaki drugi dan i prehrana s ograničenim vremenom jedenja samo su neke varijacije trenda prehrane koji zagovornici zdravog života promoviraju, ne samo kao način gubitka težine, već i kao nešto što donosi neočekivane zdravstvene koristi.

Ako istražujete utjecaje posta na internetu, vjerojatno ćete naići na brojne simulacije koje govore o stavljanju tijela u stanje autofagije i "dubokog režima popravka" ili na zagovornike ove dijete koji hvale sve načine na koje post može donijeti zdravstvene dobrobiti. Ali koliko su točne tvrdnje da post može biti neka vrsta "resetiranja" tijela?

Prem nutiricionistu i zdravstvenom stručnjaku Alanu Aragonu, post je "mač s dvije oštrice" koji u nekim slučajevima doista može djelovati.

"Kad je u pitanju kontrola unosa kalorija, post je legitiman", rekao je. "Zapravo je djelotvoran kao jedna od opcija dijete. Postoji sve više studija koje pokazuju da odlično funkcionira."

Međutim, Aragon je imao i nekoliko upozorenja za one koji planiraju provesti 24, 48 ili 72 sata u postu kako bi tijelo stavili u stanje autofagije.

Prema Cleveland Clinicu, autofagija je "prirodni proces čišćenja tijela" koji započinje kada tijelo doživi nedostatak hranjivih tvari (kao što je post). To dovodi do razgradnje i recikliranja starih ili oštećenih stanica.

Aragon je objasnio da post nije jedini način da tijelo uđe u stanje autofagije, jer većina glavnih oblika vježbanja također može to izazvati.

"Autofagija se događa pri kalorijskom deficitu, bez obzira uključuje li post ili ne", rekao je. "Dakle, ako želite 'potražiti autofagiju', raditi to kroz intervalni post ili duže periode gladovanja je mač s dvije oštrice, dok povećanje autofagije kroz vježbanje nema negativne strane."

Aragon je dodatno objasnio da post možda neće imati željene koristi za neke ljude, piše LADbible.

"Ono što vidim u zajednici jest da ljudi misle kako je intervalni post nužan ili koristan bez obzira na razinu tjelesne masti", rekao je. "Ali to zapravo nije istina."

Nadalje je spomenuo studiju koja je pokazala da intervalni post može pridonijeti gubitku mišićne mase kod osoba koje već imaju nizak postotak tjelesne masti.

"Moramo se usredotočiti na druge stvari, poput održavanja postotka tjelesne masti, razine tjelesne aktivnosti i prehrambenih navika", dodao je. "To u stvari na koje je puno produktivnije usmjeriti pažnju."

